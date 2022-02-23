Чекати на обвал? Що буде із цінами на бензин після заяви Зеленського

Разом із експертом розповідаємо, що буде з ринком пального після заяви президента про зниження ПДВ

Що буде з цінами на бензин – відповідь експерта / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як президент анонсував запуск програми "економічного патріотизму", яка передбачає зниження ПДВ на бензин та дизельне пальне, всі із нетерпінням чекають падіння цін на ці товари.

"Сьогодні" поспілкувались із заступником директора НТЦ "Психея" Геннадієм Рябцевим і дізнались, що буде із цінами на пальне.

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За словами експерта, поспішати із висновками не треба, оскільки це була лише заява президента.

Для того, щоб ПДВ дійсно знизили, має відбутися ціла процедура з внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

"Зробити це може Верховна Рада. Для цього потрібно внести відповідний законопроєкт, зареєструвати його у відповідному порядку, провести через усі комітети і ввести в дію, після підписання президентом", – каже Рябцев.

Наразі усі чинники сприяють тому, аби ціни на бензин та дизель зростали. Це і курс національної валюти, який летить все нижче, і загострення у стосунках з РФ, від якої Україна отримує основні потоки дизельного пального.

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На сам факт заяви президента про зниження ПДВ ринок не відреагує, каже Рябцев.

Якщо ж ініціатива буде насправді реалізована, то ціни на бензин дійсно підуть вниз, а от наскільки сильно вони можуть впасти, залежить від того, як скоротиться ПДВ (наразі він становить 20%).

Що буде з ринком палива?

Раніше "Сьогодні" вже писали, що з початку року ціни на пальне в Україні зросли у середньому на 2,5-3 гривні за літр. Такий ріст цін відбувається незважаючи на те, що уряд запровадив державне регулювання.

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За словами директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, це не останнє подорожчання і відбувається це через подорожчання нафтопродуктів та зміну курсу національної валюти.

"Сьогодні" також писали, що ціна на нафту побила всі рекорди, і розповідали, що в Україні запровадили новий податок на авто.