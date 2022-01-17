Для українців запровадили новий податок на авто – кого торкнулися зміни

Розповідаємо, кому у 2022 році доведеться віддати 25 тисяч за свій автомобіль та які передбачені покарання

Кому доведеться платити за авто у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям доведеться платити податки на авто за новими правилами у 2022 році. Зокрема, розширено список тих, хто має віддавати за своє авто гроші до бюджету.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт №5600, вони почали діяти з 1 січня.

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Критерії для визначення того, чи потрібно платити податок за це авто, залишилися незмінними – це вік та вартість.

Але мінімальні значення – змінилися. Тепер власникам авто доведеться платити за:

машину, вік якої не повинен перевищувати 5 років;

машину, яка коштує понад 200 мінімалок (раніше ця сума була 375 мінімалок).

Це значно розширює коло осіб, які зобов'язуються сплатити податок до бюджету. Розмір податку становить 25 тис. грн. Платити його потрібно лише раз на рік, але щорічно.

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Якщо ухилитися від сплати цього податку, можна отримати штраф, який збільшиться на 10% якщо не заплатити у перші 90 днів, після цього терміну – на 20%.

Нові штрафи для водіїв

З січня нові штрафи чекають і на порушників правил дорожнього руху. Тепер за їзду без прав доведеться заплатити 425 грн, а без посвідчення водія – 3400 гривень.

Штраф за повторне порушення складе аж 20,4 тис. грн.

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За п'яну їзду доведеться заплатити 17 тис. грн. Порушника також на рік позбавлять прав на керування.

"Сьогодні" також писали, які штрафи тепер чекають "євробляхерів", і як зростуть ціни на уживане авто у 2022 році.