Штрафи більше 100 тис. та нові протоколи: що зміниться для "євробляхерів" з 10 листопада

Розповідаємо, що чекає авто на європейських номерах після закінчення пільгового періоду в Україні.

Що буде з "євробляхами" з 10 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 10 листопада в Україні закінчується пільговий період для власників так званих "євроблях".

Це означає, що з цієї середи власників автівок на європейських номерах чекають штрафи та велика кількість протоколів.

Реклама

Який штраф можна отримувати?

Якщо після закінчення пільгового періоду таку автівку на вулиці зупинить патрульна поліція, водій заплатить за нерозмитнену автівку 8,5 тисяч гривень.

Потім поліцейський передасть дані до Митної служби і та накладе свій штраф за перевищення терміну перебування авто без реєстраії на території країни.

Ця сума становить вже 170 тисяч гривень, а автівку доведеться вивезти за територію України.

Реклама

Після 10 листопада розмитнити авто з Європи можна лише за повною ціною і на це у власника є лише 10 днів з моменту перетину кордону.

Які авто не можна розмитнити?

Деякі категорії автівок взагалі не вдасться легалізувати згідно з чинним законодавством України.

Розмитнити неможна машини, які потрапили до України у 2021 році, автомобілі, які в’їхали з території РФ, а також авто:

Реклама

які мають євростандарт Євро0 та Євро1 (рік випуску до 1995);

які мають гібридні двигуни;

вага яких перевищує 3500 тонн (3,5 т включно).

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні можуть конфіскувати навіть розмитнені авто у сервісному центрі МВС.

Та писали, що українці почали масово вивозити "євробляхи" назад до Європи.