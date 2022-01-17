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Для украинцев ввели новый налог на авто – кого коснулись изменения

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 17:11
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Рассказываем, кому в 2022 году придется отдать 25 тысяч за свой автомобиль и какие предусмотрены наказания
Кому придется платить за авто в 2022 году
Кому придется платить за авто в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам придется платить налоги на авто по новым правилам в 2022 году. В том числе расширен список тех, кто должен отдавать за свое авто деньги в бюджет.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект №5600, они начали действовать с 1 января.

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Критерии для определения того, нужно ли платить налог за это авто остались прежними – это возраст и стоимость.

Но вот минимальные значения – изменились. Теперь собственникам авто придется платить за:

  • машину, возраст которой не должен быть больше 5 лет;
  • машину, которая стоит более 200 минималок (ранее эта сумма была 375 минималок).

Это значительно расширяет круг лиц, которые обязуются заплатить налог в бюджет. Размер налога составляет 25 тыс. грн. Платить его нужно только один раз в год, но ежегодно.

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Если уклонится от уплаты этого налога, можно получить штраф, который увеличится на 10% если не заплатить в первые 90 дней, после этого срока - на 20%.

Новые штрафы для водителей

С января новые штрафы ждут и нарушителей ПДД. Теперь за езду без прав придется заплатить 425 грн, а без водительского удостоверения – 3400 гривен.

Штраф за повторное нарушение составит целых 20,4 тыс. грн.

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За пьяную езду придется заплатить 17 тыс. грн. Нарушителя также на год лишат прав на вождение.

"Сегодня" также писали, какие штрафы теперь ждут "евробляхеров", и как вырастут цены на б/у авто в 2022 году.

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