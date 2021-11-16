Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Боснія - Україна: онлайн Боснія - Україна: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 🇪🇺 Білорусь - ЄC: криза з мігрантами 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

"Солодких" цін більше не буде? Чому для українців дорожчають вживані авто

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
16 листопада, 15:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На ціни вплинула відсутність нових машин через дефіцит чіпів та напівпровідників
Під час пандемії та локдаунів люди вагалися чи варто витрачатися на власний транспорт
Під час пандемії та локдаунів люди вагалися чи варто витрачатися на власний транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Автоексперт Олександр Товстоног пояснив, що на подорожчання вживаних автомобілів впливає ситуація на новому ринку – вони взаємопов'язані.

Про це він розповів "Сьогодні".

Реклама

"Як на мене, одна з перших причин це сезон. Жовтень-лисопад-грудень – це традиційно активний бізнес, люди перед новим роком хочуть оновити автопарк і пересісти на якусь іншу машину. Попит зростає у населення і, відповідно, ціна так само зростає", – розповів експерт.

Другий чинник, що впливає на ціни – це відкладений попит із минулого року. Під час пандемії та локдаунів люди вагалися, чи варто витрачатися на власний транспорт. А зараз, коли в країні чергова хвиля коронавірусу, українці зважилися на покупку. Вважають, що краще скористатися власним авто, ніж їздити громадським транспортом.

"Третій фактор – це відсутність нових машин через дефіцит чіпів і напівпровідників, які виникли через форс-мажорні обставини на заводах: перерозподілилися виробництва, десь пішли виробники в електронників більше. І автовиробники залишилися трохи не при справах", – каже Товстоног.

Отже, за словами експерта, оскільки в країні немає нових машин і вибору, то покупці змушені йти на б/у ринок шукати там новіші, старші авто. Через такий дефіцит ціни на вживані авто стрімко зростають.

"Дистриб'ютори через те, що 2020 рік був спокійним і на багатьох ринках він провалився на 10-20%. Вони й замовляли на 2021 рік у спокійному режимі автомобілі. Квоти були невеликі, вони не знали, яким буде 2021 рік і дуже акуратно замовляли кількість. Відповідно виробники на цю кількість орієнтувалися", – пояснив експерт.

За його словами, також на ціни вплинув дефіцит напівповодників. Це все наклалося і вплинуло на вартість авто для українців.

Реклама

"Я не думаю, що буде шалене подорожчання. Все залежить від того, як дистриб'ютори нових машин, імпортери, "вирулять" у 2022 рік. Зараз прогнози такі невтішні, песимістичні, що у них будуть обмежені дуже квоти, дуже мало машин. Відповідно люди будуть нові машини довго чекати – дефіцит продовжуватиметься, посилюватиметься. І тоді може бути зростання ціни. Я думаю, в межах 5-10% не більше", – вважає Товстоног.

Відсоток подорожчання може бути більшим на якісь супердефіцитні моделі, які очікуються в Україні. Але суттєвого подорожчання на ринку вживаних авто експерт не прогнозує – для цього немає передумов.

Які автомобілі обирають українці?

В основному автомобілі імпортують із Європи та США. Серед вживаних авто, у жовтні, найбільше купували:

  • Volkswagen Passat;
  • Volkswagen Golf;
  • Skoda Octavia;
  • Renault Megane;
  • Ford Focus;
  • Opel Zafira;
  • Audi A6;
  • Opel Astra;
  • Renault Scenic;
  • Ауді A4.

Раніше ми повідомляли, що в Україні у 2022 році до 15% подорожчають старі автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Реклама

Нагадаємо, що на українських заводах у вересні зібрали 909 транспортних засобів . Випуск автотранспорту зріс на 64%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Популярні за тиждень
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3638

Євро (€)

30.15

Спецвипуск
Нова монета – на честь десантників!
Дізнайся про нову "десятку"
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?
Опитування
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Соцопитування
Українці назвали причини енергетичної кризи
Розшифровка результатів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Дивись карту супер-компаній
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Малий бізнес
Карантинні прогнози
Опитування
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,93
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,52
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,89
36,97
33,25
34,97
19,47
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти