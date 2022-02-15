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Стоимость бензина на популярных заправках резко выросла — сколько сейчас стоит топливо

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 14:32
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Стоимость топлива выросла примерно на гривну
Цены на бензин снова выросли
Цены на бензин снова выросли / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

15 февраля ряд АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизельное топливо. Таким образом они отреагировали на новые изменения от Минэкономики.

Об этом сообщают в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов — передает Enkorr.

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Да, популярные заправки WOG и ОККО торгуют бензином марки А-92 и А-95. 35,99 и 36,75 грн/л соответственно. То есть его стоимость выросла на 1 и 0,91 грн/л, в то же время дизельное топливо в этих сетях прибавило 0,69 грн/л до 35,99 грн/л.

Средняя цена в стране бензина А-92 выросла на 23 коп/л. — до 33,46 грн/л, бензина А-95 — на 21 коп/л, т.е. до 34,36 грн/л, а дизельное топливо – на 16 коп/л, до 33,60 грн/л.

Динамика цен на топливо
Динамика цен на топливо / Фото: Encor

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Новая предельная цена на бензин от Минэкономики

Министерство экономики обнародовало новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного горючего, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Согласно решению, стоимость горючего на АЗС не может превышать:

  • 36,75 гривны за литр бензина;
  • 36,07 гривны за литр ДП.

Почему дорожают нефтепродукты

В комментарии "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний отметил, что для роста цен на нефтепродукты есть все предпосылки. В частности, темпы спроса на нефть опережают ее производство, поскольку экономика в мире постепенно восстанавливается после пандемии.

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Это в свою очередь "гонит" цены на нефть вверх. Так, например, по данным биржи Yahoo. Finance, 15 февраля стоимость ископаемого достигла нового максимума — 96,24 долл. за баррель. Среди других причин:

  • снижение мировых запасов нефти;
  • обострение ситуации вокруг заболеваемости омикроном;
  • холод в США, стимулирующий спрос;
  • высокая цена на газ, заставляющая предприятия переходить на нефтепродукты.

На этом фоне дорожает бензин и в целом вся продукция, произведенная из нефти, что, в свою очередь, приводит к росту уровня инфляции и, как следствие, снижению уровня жизни.

Ждать ли удешевления горючего?

По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, все будет зависеть от уровня напряжения с РФ.

"Она не только на нас влияет, тянет падение курса гривны, но и держит в напряжении весь мир, компании, мировых потребителей. Те опасаются, что если у нас будет горячая фаза, это вызовет дефицит на глобальном рынке", — говорит Куюн.

Он подчеркнул, что в случае положительной развязки ситуации топливный рынок может развернуться в сторону удешевления.

С ним согласен и глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. Эксперт говорит, что Украина импортирует почти все топливо, и его цена четко зависит от курса.

Раньше мы рассказывали, что цена на нефть достигла нового рекорда и нацелилась на "бум" в 2014 году. Мы разбирались в причинах такого явления.

Также сайт "Сегодня" писал, что в Украине был введен новый налог на авто.

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