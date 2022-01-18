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Вперше з 2014 року: ціна на нафту Brent побила всі рекорди

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 січня, 10:38
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Ціна на нафту перетнула позначку 88 доларів за барель
Ціна на нафту побила рекорд з 2014 року
Ціна на нафту побила рекорд з 2014 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Про це свідчать дані Yahoo Finance.

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Так, відкрилися торги на рівні 86,50 дол за барель, згодом ціна сягнула свого піку у 88,12 дол, мінімум був на рівні 85,55 дол за барель. Станом на 10:20 за київським часом ціна на нафту становила 87,82 дол за барель.

/ Фото: скріншот

Нагадаємо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. У 2016 році цей показник взагалі впав нижче 28 дол за барель.

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Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd, раніше заявив, що група виробників ОПЕК + не забезпечує достатнього обсягу поставок для задоволення сильного світового попиту, тому якщо інвестиційні фонди збільшать питому вагу нафти, ціни можуть досягти свого максимуму 2014 року. Що, власне, і відбувається зараз.

Що було з цінами 2021 року та чого очікувати від 2022 року

Чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель. Середня ж ціна була на рівні 70-75 доларів за барель.

Пікових значень біржові ціни на чорне золото досягли у жовтні 2021 року. Brent торгувалася 86,7 долара за барель, а WTI - 85,41 дол.

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Однією з основних причин такого росту цін є відновлення попиту на енергоносії після виходу з жорсткого карантину.

Міненерго США натомість підвищило прогноз ціни нафти Brent на 2022 рік з 70 дол за барель до 74,95 дол за барель.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв у Києві підписали Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства та низку інших двосторонніх документів, які спровокують зміни у сфері торгівлі, на ринку землі та енергетиці.

Також ми повідомляли, що експерти прогнозують у січні зростання цін на бензин ще на 1,5 грн/л.

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