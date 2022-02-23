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Ждать обвала? Что будет с ценами на бензин после заявления Зеленского

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 февраля, 14:48
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Вместе с экспертом рассказываем, что будет с рынком топлива после заявления президента о снижении НДС
Что будет с ценами на бензин - ответ эксперта
Что будет с ценами на бензин - ответ эксперта / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как президент анонсировал запуск программы "экономического патриотизма", предусматривающей снижение НДС на бензин и дизельное топливо, все с нетерпением ждут падения цен на эти товары

"Сегодня" пообщались с заместителем директора НТЦ "Психея" Геннадием Рябцевым и узнали, что будет с ценами на горючее.

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По словам эксперта, спешить с выводами не следует, поскольку это было только заявление президента.

Для того чтобы НДС действительно снизили, должна состояться целая процедура по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

"Сделать это может Верховная Рада. Для этого нужно внести соответствующий законопроект, зарегистрировать его в соответствующем порядке, провести через все комитеты и ввести в действие, после подписания президентом", – говорит Рябцев.

Сейчас все факторы способствуют тому, чтобы цены на бензин и дизель росли. Это и курс национальной валюты, летящий все ниже, и обострение в отношениях с РФ, от которой Украина получает основные потоки дизельного топлива.

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На факт заявления президента о снижении НДС рынок не отреагирует, говорит Рябцев.

Если же инициатива будет и вправду реализована, то цены на бензин действительно пойдут вниз, а вот насколько сильно они могут упасть, зависит от того, как сократится НДС (в настоящее время он составляет 20%).

Что будет с рынком топлива?

Ранее "Сегодня" уже писали, что с начала года цены на топливо в Украине выросли в среднем на 2,5-3 гривни за литр. Такой рост цен происходит, несмотря на то, что правительство ввело государственное регулирование.

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По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, это не последнее подорожание и происходит из-за подорожания нефтепродуктов и изменения курса национальной валюты.

"Сегодня" также писали, что цена на нефть побила все рекорды, и рассказывали, что в Украине ввели новый налог на авто.

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