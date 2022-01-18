Впервые с 2014 года: цена на нефть Brent побила все рекорды

Цена на нефть пересекла отметку 88 долларов за баррель

Цена на нефть побила рекорд с 2014 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 долл.

Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.

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Да, открылись торги на уровне 86,50 долл. за баррель, впоследствии цена достигла своего пика в 88,12 долл, минимум был на уровне 85,55 долл. за баррель. По состоянию на 10:20 по киевскому времени цена на нефть составляла 87,82 долл. за баррель.

/ Фото: скриншот

Напомним, что цены на нефть в сентябре 2014 года, по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 долл. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. В 2016 году данный показатель вообще упал ниже 28 долл. за баррель.

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Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd, ранее заявил, что группа производителей ОПЕК+ не обеспечивает достаточного объема поставок для удовлетворения сильного мирового спроса, поэтому если инвестиционные фонды увеличат удельный вес нефти, цены могут достигнуть своего максимума 2014 года. Что, собственно, и происходит в данный момент.

Что было с ценами 2021 года и чего ждать с 2022 года

Черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель. Средняя же цена была на уровне 70-75 долларов за баррель.

Пиковых значений биржевые цены на черное золото достигли в октябре 2021 года. Brent торговалась по 86,7 доллара за баррель, а WTI — 85,41 долл.

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Одной из основных причин такого роста цен является восстановление спроса на энергоносители после выхода из жесткого карантина.

Минэнерго США, к слову, повысило прогноз цены на нефть Brent на 2022 год с 70 долл. за баррель до 74,95 долл. за баррель.

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