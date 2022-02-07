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Вартість нафти сягнула нового рекорду — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 лютого, 10:59
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Ціна на нафту вкотре побила рекорд, зафіксований 2014 року
Ціна на нафту бʼє рекорди 2014 року
Ціна на нафту бʼє рекорди 2014 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість нафти вперше з 1 жовтня 2014 року ледь не дійшла до позначки 94 дол. за барель.

Про це свідчать дані на біржі Yahoo. Finance.

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Так, станом на 7 лютого 2022 року максимум з початку торгів був на рівні 93,99 дол. за барель, а відкрилися вони зі значенням 92,73 дол. О 10:08 за київським часом ціна на нафту сягала 93,25 дол. за барель.

Динаміка цін на біржі
Динаміка цін на біржі / Фото: Yahoo.Finance

Таких цін на нафту не було з 1 жовтня 2014 року. Тоді її вартість, за даними Мінфіну, сягала 95,54 дол.

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Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

Нафта по 100 доларів?

В коментарі "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній зазначив, що такий сценарій можливий технічно. Адже нафта може опинитися в зоні шорт-сквізу — капітуляції продавців і примусового закриття коротких позицій.

Це своєю чергою може відвести котирування короткостроково до 100 доларів найближчими тижнями.

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Однак в більш тривалій перспективі все ж варто бути обережнішим з бичачими нафтовими ставками, адже зростають ризики не менш лютого зворотного руху, — сказав експерт.

Нагадаємо, що чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били всі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель.

Раніше ми писали, що через різке збільшення цін на нафту аналітики вже переписують свої прогнози зі 100 дол. за барель до 150 дол.

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