Ціни на бензин та дизпаливо: що чекає українців у лютому

Порівняно з кінцем січня середню ціну на бензин збільшено на 1,59 грн/літр, на дизпаливо – на 1,46 грн/літр.

Що буде з цінами на бензин у лютому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні озвучили середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/літр та дизпалива – 28,3 грн/літр, з якої вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок лютого.

Якщо врахувати граничні торгові націнки, "звичайний" бензин на українських АЗС має продавати по 35,84 грн за літр, а "звичайне" дизпаливо – по 35,3 грн/л, пише Інтерфакс .

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Таким чином, середня ціна на бензин порівняно з кінцем січня побільшала на 1,59/грн, а дизельного палива – на 1,46 грн/літр.

Ціни на пальне б'ють рекорди

Паливо в Україні дорожчає швидкими темпами. Для подорожчання є кілька причин: ціна на нафту, курс долара, напружена геополітична ситуація та агресія Росії.

При цьому експерти впевнені, що ціни зростатимуть і надалі. Так, за словами керівника "EXANTE" Україна Володимира Пізнія, нестабільна ситуація у всьому світі спонукає нафту зростати в ціні, а відповідно і палива.

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"Аналітики вже переписують свої прогнози за маркою Brent до 100-150 дол. за барель (станом на 22 січня 17:04 за київським часом – 86,17 дол.) ", – каже експерт.

До речі, 18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Раніше ми писали, що світові ціни на золото 2021 року знизилися приблизно на 4%, до 1806 дол. за унцію.