Цены на бензин и дизтопливо: что ждет украинцев в феврале

По сравнению с концом января средняя цена на бензин увеличена на 1,59 грн/литр, на дизтопливо – на 1,46 грн/литр.

Что будет с ценами на бензин в феврале / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине озвучили среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/литр и дизтоплива – 28,3 грн/литр, из которой высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на начало февраля.

Если учесть предельные торговые наценки, "обычный" бензин на украинских АЗС должны продавать по 35,84 грн за литр, а "обычное" дизтопливо – по 35,3грн/л, пишет Интерфакс.

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Таким образом, средняя цена на бензин по сравнению с концом января стала больше на 1,59/грн, а дизельного топлива – на 1,46 грн/литр.

Цены на топливо бьют рекорды

Топливо в Украине дорожает очень быстрыми темпами. Для подорожания есть несколько причин: цена на нефть, курс доллара, напряженная геополитическая ситуация и агрессия России.

При этом эксперты уверены, что цены будут расти и дальше. Так, по словам руководителя "EXANTE" Украина Владимира Позния, нестабильная ситуация во всем мире побуждает нефть расти в цене, а соответственно и топлива.

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"Аналитики уже переписывают свои прогнозы по марке Brent до 100-150 долл. за баррель (по состоянию на 22 января 17:04 по киевскому времени – 86,17 долл.)", — говорит эксперт.

К слову, 18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

Ранее мы писали, что мировые цены на золото в 2021 году снизились примерно на 4%, до 1806 долл. за унцию.