Золото обвалилось в цене: чего ожидать от металла дальше

Дальнейшая цена на золото в определенной степени зависит от Китая

Цены на золото в 2021 году снизились на 4% / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на золото в 2021 году снизились примерно на 4%, до 1806 долл за унцию.

Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на данные Bloomberg.

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Вместе с этим 19 января цена на золото выросла до максимума с середины ноября 2021 г. Стоимость унции подорожала за день на 27 долл, до 1840 долл, а в начале торгов 20 января цены на золото поднимались до 1844,15 долл за унцию.

График XAUUSD (ru.tradingview.com)

На эти колебания влияют решения ведущих банков мира. Например, в США сейчас анонсировали три повышения учетной ставки. Европейский банк пока от таких шагов воздерживается. В Англии ставку подняли в декабре и обещают лишь ее не значительное повышение в этом году. А Китай наоборот ее сократил.

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По мнению экспертов, хорошие золотовалютные запасы стран не могут существенно обвалить цену на золото, вопреки приросту инфляции. Однако многие опасаются, что замедление темпов экономики Китая еще больше обвалит цену на золото.

Цены на золото в 2022 году

Александр Потавин из ФГ "ФИНАМ" сказал в комментарии Forbes, что их диапазон цен по золоту на этот год — 1700-1870 долл за унцию. Получается, что цены могут колебаться в диапазоне от минус 5,9% к нынешней цене 1806 долл за унцию до плюс 3,5%.

По прогнозу "Открытие Research", рынок золота в I квартале 2022 года может оставаться сильным, но начиная с II квартала в связи со слабым сезонным спросом и вероятным ростом реальных доходностей казначейских бумаг США цена может снизиться до 1690 долл за унцию в среднем по году (то есть уменьшиться на 6,4%).

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Минимальные значения на рынке золота в 2022 году могут стандартно прийтись на конец III-начало IV квартала, а к концу года возможно движение вверх.

Пучкарев из "БКС Мир инвестиций" ожидает в начале 2022 года умеренного роста цен на золото. В первой половине года эксперт допускает подъем к 1900–2000 долл за унцию, но во втором полугодии не исключает коррекцию и откат ближе к 1500–1600 долл (минус 11,4-16,9%).

Куда лучше инвестировать

Американский инвестор и визионер Роберт Кийосаки сообщил, что самым лучшим вложением являются консервативные активы, например, золото.

Впервые он купил золото в 1972 году, когда оно торговалось по 50 долларов за унцию. Сегодня желтый металл торгуется примерно по 1800 долларов за унцию. Инвестор продолжает и дальше покупать драгоценный металл.

Он считает, что золото не может быть напечатано "из воздуха", как деньги. Более того, экономические события в мире не оказывают значительного влияния на его стоимость.

Кроме золота украинцы могут инвестировать в нефть и подержанные автомобили.

Ранее мы писали, что цены на нефть побили рекорд начиная с 2014 года.