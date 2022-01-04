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На пороге мирового кризиса: как украинцам остаться при деньгах и куда лучше инвестировать

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 11:00
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Американские исследователи считают, что наилучший вклад — консервативные активы
Самым выгодным вложением являются консервативные активы
Самым выгодным вложением являются консервативные активы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мир находится на пороге кризиса. Для того чтобы остаться в выигрыше, свои деньги следует переводить в консервативные активы.

Так считает американский инвестор и визионер Роберт Кийосаки.

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Есть несколько общеизвестных активов, в которые вкладываться, по словам Кийосаки, наиболее выгодно.

Золото

Кийосаки впервые купил золото в 1972 году, когда оно торговалось по 50 долларов за унцию. Сегодня желтый металл торгуется примерно по 1800 долларов за унцию. Инвестор продолжает и дальше покупать драгоценный металл.

Также золото не может быть напечатано "с воздуха", как деньги. Более того, на его стоимость в значительной степени не влияют экономические события по всему миру.

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Серебро

По словам Кийосаки, серебро даже перспективнее золота.

"Оно по-прежнему на 50% ниже своего рекордного уровня, и продолжает использоваться в промышленности. Это промышленный металл", — сказал инвестор.

Серебро обширно употребляется в производстве солнечных панелей. Это также немаловажный компонент в электрических блоках управления многих автомобилей. Промышленный спрос делает серебро очень увлекательным классом активов для инвесторов.

Биткоин

Как известно, криптоинвестирование проходит не всегда "гладко". Например, после роста выше 68 000 долларов 10 ноября биткоин упал примерно до 50 000 долларов.

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"Биткойн растет и падает? На самом деле мне все равно, так как моя точка входа составляет 6000 долларов", — сказал Кийосаки.

А в октябре прошлого года инвестор написал в Twitter, что будущее криптовалют "очень светлое".

Картины

"Если вам нужен актив, мало коррелирующий со взлетами и падениями фондового или криптовалютного рынка, вы можете рассмотреть изобразительное искусство", — уверен Кийосаки.

Согласно диаграмме Citi Global Art Market, за последние 25 лет показатели современного искусства превзошли индекс S&P 500 на 174%.

И это становится популярным способом диверсификации (владение самыми разными финансовыми активами, каждый из которых имеет разный уровень риска), так как это реальный физический актив, мало коррелирующий с фондовым рынком.

"Золотая жила" для украинцев

Для кого-то коронакризис ударил по бизнесу и возможностям получать те же инвестиции, а для кто-то наоборот нашел "золотую жилу" . Некоторые украинские бизнесмены значительно увеличили свои доходы.

"Зажили" службы доставки. Ведь многие украинцы из-за коронавируса вынуждены были остаться дома. Многие пытались без лишней необходимости не выходить из дома, а заказывали еду из общепита домой.

Служба дезинфекции. Во время пандемии коронавируса это стало прибыльным. Многие заказы от компаний, которые просят оперативно продезинфицировать помещение, где COVID-19 обнаружили у кого-то из сотрудников.

Графический дизайн. Преимущества: высокая зарплата и мобильность, ты можешь работать с любой точки Земли.

Кроме золота, серебра, криптовалюты и картин, украинцы могут инвестировать в нефть и подержанные автомобили.

Раньше мы писали, какой популярный платежный сервис возобновил свою работу после почти двух лет заморозки.

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