Сначала криптовалюта, а затем золото: куда выгоднее всего инвестировать свои средства в 2022 году

2022 год удачен для инвестиций, однако этого недостаточно: для хорошего результата следует обладать определенными навыками и знать последние тенденции

Выгоднее всего в 2022 году инвестировать в нефть и криптовалюту / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2022 году среди ключевых секторов рынка, на которые следует обратить внимание, будут нефть, золото, в тому числі, автомобили, услуги и жилье. И в первую очередь украинцам нужно инвестировать в металлы, криптовалюты, интернет-технологии, акции компаний, которые уже подключают крипто платежи.

Так советует аналитик компании "Esperio" Александр Болтян , который и рассказал "Сегодня" о самых удачных инвестициях и в заключение поделился, какие активы принесут наибольшую выгоду.

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Альтернативные инвестиции – это не только акции или индексы.

В индексы вкладывать деньги пока не стоит, так как нарастающий риск большой коррекции вниз. Вопросы рынка труда, в том числе влияние требований по вакцинации COVID-19 должны быть в центре внимания. Этот показатель отрицательно скажется на тех компаниях, которые трансформируются под реалии рынка с ограничением передвижения населения.

И если количество таких компаний будет значительным, то индексы в течение года могут дать коррекцию на 23-38% от максимальных значений конца 2021 года. Также следует учитывать, что новая глобальная минимальная ставка корпоративного налога станет формироваться, что повлияет на транснациональные корпорации.

Инвестиции в нефть

Цена на сырую нефть, измеряемую компанией West Texas Intermediate (WTI), выросла примерно на 40% с начала 2021 года до начала декабря. Максимально показывала рост на 80%. Этот рост частично можно объяснить восстановлением экономики после пандемии, а частично – растущими ограничениями на поставки, так как администрация Байдена реализует антинефтяную программу, ограничивающую разведку и добычу нефти в США, тенденция, которая, вероятно, сохранится в 2022 году. Целевой точкой роста будет отметка $100,00 за баррель. Заработать на росте стоимости нефти можно будет только через брокерские компании и CFD счета, но если нет специального образования и навыков – подобные инвестиции могут нанести украинцам потери. Учитывайте, что получение образования и отработка навыков может занять от 2-х месяцев до 2-х лет.

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Высокие цены на подержанные и новые автомобили

Подержанные автомобили были выгодным активом для получения прибыли. В Украине продажи подержанных и новых автомобилей выросли на 30% против показателей 2020 года. Отчасти это произошло из-за проблем со снабжением полупроводниковых чипов в мире, которые ограничивали производство новых автомобилей. Рекордно высокие цены как на новые, так и на подержанные автомобили, а также на арендуемые автомобили, вероятно, сохранятся даже в 2023 году.

Офисная недвижимость – неудачное вложение

Наиболее неблагодарным инвестиционным решением для украинцев будет офисная недвижимость, так как в 2022 году высока вероятность новых локдаунов , ограничений из-за очередных мутации COVID19, а значит, в офис люди ходить не будут, и инвестиция неизвестна, когда окупится. Более верным инвестиционным решением в сложившихся условиях будет покупка участка, или дома за городом, что позволит проводить время на природе. Это инвестиция в здоровье семьи. Так, ограничения в передвижении по квадратным метрам, психологическая напряженность могут отрицательно сказываться на отношениях и самочувствии родных. Перепродать недвижимость подороже можно будет в последующие годы.

Какая валюта вытесняет доллар?

Среди валют пока стоит сфокусироваться на долларе США, так как альтернативы нет. Это первый в мире международный платежный инструмент. Вытесняет его не евро или фунт, а криптовалюты. Поэтому в 2022 году стоит инвестировать в разные криптовалюты. Это политический актив, который все страны мира постараются зарегулировать. Банковские вклады в Украине не следует рассматривать. И здесь вопрос не уровня доходности, а риска банковского сектора в целом из-за ожиданий роста цен на энергоресурсы, инфляцию и неспособность украинцев справиться с базовыми платежами в следующем году. Банковский сектор страны уязвим.

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Цена за золото снизится

Золото будет выгодно покупать только в те моменты, когда рынок криптовалют будет несколько перегрет. Целевые уровни роста пока не превышают $2200 за тройскую унцию, но к началу роста спекулянты опустят цены до уровня $1620 за тройскую унцию.

Сигнал для украинских инвесторов

Ждите продолжения политических баталий за федеральные расходы и потолок государственного долга США, которые будут воспринимать как риск развития экономики Америки в течение всего года.

Президент Байден повторно назначил Джерома Пауэлла председателем Совета Федеральной резервной системы (ФРБ), а значит, монетарная политика США и других стран кардинально не будет меняться. Все постараются справиться с инфляцией на фоне политических причин роста стоимости нефти в мире. Для украинских инвесторов это сигнал, что альтернативные инвестиции и активные сделки по купле/продаже различных активов принесут наибольшую выгоду.

Золото, крипта, нефть, подержанные или новые автомобили – решать вам, однако воспользовавшись советами нашего экспекта, шанс повысить уровень своих доходов, а соответственно не попасть впросак значительно выше.

Не инвестициями едиными

Для кого-то коронакризис ударил по бизнесу и возможностям получать те же инвестиции, а для кто-то наоборот нашел "золотую жилу" . Некоторые украинские бизнесмены значительно увеличили свои доходы.

"Зажили" службы доставки. Ведь многие украинцы из-за коронавируса вынуждены были остаться дома. Многие пытались без лишней необходимости не выходить из дома, а заказывали еду из общепита домой.

Служба дезинфекции. Во время пандемии коронавируса это стало прибыльным. Многие заказы от компаний, которые просят оперативно продезинфицировать помещение, где COVID-19 обнаружили у кого-то из сотрудников.

Графический дизайн. Преимущества: высокая зарплата и мобильность, ты можешь работать с любой точки Земли.

Ранее "Сегодня" писали об особенностях украинских банкнот, за которые можно приобрести иномарку .