Цены на топливо рекордно вырастут: к чему готовиться украинцам

На одной из популярных АЗС цена бензина уже достигла почти 33 грн/литр

Цены на бензин, возможно, будут расти / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине стремительно дорожает топливо. Причины тому две: цена на нефть и курс доллара.

"Сегодня" узнал у экспертов, как эти показатели влияют на стоимость топлива, и сколько сегодня стоит топливо на АЗС.

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Инвестиционный банк Goldman Sachs называет и третью: напряженная геополитическая ситуация и агрессия России.

Цена горючего

24 января 2022 года цена горючего, по данным Минфина, на разных АЗС достигла:

WOG: А95 – 32,92 грн, ДТ – 32,16 грн, газ – 19,65 грн;

"Укрнафта": А95 – 31 грн, ГП – 30 грн, газ – 18,38 грн;

ОККО: А95 – 32,92 грн, ГП – 32,16 грн, газ – 19,65 грн;

UPG: А95 – 32,70 грн, ДТ – 31 грн, газ – 18,90 грн.

Причины дальнейшего роста

Среди причин эксперты называют рост цен на нефть, что совсем недавно достигла своего семилетнего максимума, курс доллара и его недавние скачки и агрессию РФ по отношению к Украине, что повлечет за собой санкции и нехватку газа на европейском рынке.

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Да, в комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTE" Украина Владимир Позний отметил, что к напряженным отношениям вокруг России и Украины добавляются еще и протесты в Казахстане и нападения минских повстанцев-хуситов на ОАЭ. Это все побуждает нефть расти в цене, а соответственно и топлива.

"Аналитики уже переписывают свои прогнозы по марке Brent до 100-150 долл. за баррель (по состоянию на 22 января 17:04 по киевскому времени – 86,17 долл.)", — говорит эксперт.

По словам директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, влияет на стоимость горючего и девальвация гривны, которая за месяц обесценилась к доллару на 4% (1 грн).

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"Поскольку горючее покупается в группе в импорте за валюту, а продается в розницу в гривнах, это тоже толкает цены вверх", — говорит эксперт.

На стоимость топлива повлияет и цена прогнозируемого газа может возрасти. Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что санкции против российского "Северного потока-2" в результате эскалации военных действий со стороны РФ могут дальше ограничить поставки газа на неопределенный период

Если запуск газопровода будет в конце года или позже, то это повлечет за собой ценовые скачки. В Goldman прогнозируют, что котировки газа могут на короткое время вернуться к рекордным уровням в декабре.

Нефть по 150?

Цены на нефть могут существенно вырасти. Причиной предполагаемого сценария станет обострение конфликта России и Украины.

По их словам, одна баррель нефти может стоить 150 долларов.

Если в этом году полезное ископаемое вырастет в цене до 150 долларов за баррель, то центробанки стран мира вынуждены будут больше усиливать валютную политику, ведь при таком сценарии инфляция может возрасти вдвое – до 7,2% (вместо прогнозируемых 3%).

Также повышение цен приведет к сокращению темпов роста ВВП в мире до 0,9% (сейчас ожидается 4,1%).

Напомним, 18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

Ранее мы также сообщали, что мировые цены на золото в 2021 году снизились примерно на 4%, до 1806 долл. за унцию.