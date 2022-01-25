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Ціни на нафту можуть сягнути небачених розмірів: чому світові аналітики вже переписують прогнози

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 13:19
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Розповідаємо про причини паніки навколо цін на нафту та прогнозуємо її майбутнє
Інвестори прогнозують ціни на нафту до 150 доларів за барель
Інвестори прогнозують ціни на нафту до 150 доларів за барель / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціна на нафту зростає стрімкими темпами. Буквально нещодавно вона сягнула свого семирічного максимуму. Аналітики вже переписують свої прогнози зі 100 дол. за барель до 150 дол.

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповів про причини зростання цін та подальше майбутнє нафти.

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Серед причин варто виділити три основні:

  • напружені відносини України та Росії;
  • протести в Казахстані;
  • напади єменських повстанців-хуситів на ОАЕ.

За словами експерта, політичний ґрунт надто сприятливий для прогнозів, що передбачають подальше збільшення цін.

"Однак не варто забувати — імпульси зростання, до того ж з досить високої бази, часто чергуються з досить глибокими корекціями",— говорить експерт.

Що підштовхує ціни на нафту до зростання

З одного боку, фундаментально нафті допомагає зростання споживання, оскільки все більше країн пом'якшують або мають намір пом'якшувати ковідні обмеження, принаймні, у сфері подорожей.

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З іншого боку, ОПЕК+ продовжує нарощувати видобуток, а монетарні умови на фінансових ринках значно погіршуються, оскільки все більше центробанків у розвинених економіках налаштовані на посилення своєї монетарної політики.

"Зокрема, не виключено, що США посилюватимуть монетарні умови більш агресивно, ніж це очікується на ринках. Така ситуація створює негативні умови для біржових цін на нафту, які дуже чутливі до стимулів на ринках", — говорить Позній.

Загалом, як стверджує експерт, навколо видобутку нафти та газу зберігається тиск: банки не надто охоче фінансують "брудний" видобуток.

"Не виключено, що влада стимулюватиме перехід до "чистої" енергії, що знизить привабливість нафти, як це було після 2011 року. Попри успіхи в нафті в останні місяці, вона має шанси сформувати свою вершину зараз, на початку року, далі відправившись на корекцію або застрягши на 70-90 дол." — прогнозує експерт.

Тож за словами Познія, прогнози аналітиків, що нафта зросте до небачених розмірів, можуть так і залишитися нездійсненними.

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Вперше з 2014 року

18 січня 2022 року ціна на нафту побила всі рекорди, починаючи з жовтня 2014 року. Вартість одного бареля на біржі була 88,12 дол.

Так, відкрилися торги на рівні 86,50 дол. за барель, згодом ціна сягнула свого піку у 88,12 дол., мінімум був на рівні 85,55 дол. за барель.

Зауважимо, що ціни на нафту у вересні 2014 року, за даними Мінфіну, досягли свого піку у позначці 103,24 дол. за барель. Після цього почався спад, і вже 31 грудня того ж року ціна була на рівні 57,48 дол. 2016 року цей показник взагалі впав нижче 28 дол. за барель.

Нагадаємо, чорне золото за минулий рік подорожчало на понад 50%. Жодні прогнози не справдилися. Ціни на енергоносії били всі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель.

Раніше ми писали, ціни на паливо теж зростають з кожним днем, та розбиралися, що впливає на це.

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