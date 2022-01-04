Справдилися найгірші прогнози? Що було з цінами на нафту у 2021 році

Прогнози щодо цін на нафту не справдились і виявились занизькими. Чорне золото за рік подорожчало на понад 50%.
Про це свідчать дані агентства Reuters та консенсус-прогнози інших провідних агентств.
Прогнози на 2021 рік були такими:
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- Reuters прогнозували, що ціна на нафту марки Brent становитиме 61,3 дол. за баррель, а нафта WTI – 59,7 дол.
- Управління енергетичною інформацією США вважало, що середня вартість Brent у 2021 буде 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 доларів.
- На думку Міжнародного валютного фонду, протягом 2021 нафта мала коштувати 58,5 доларів у середньому.
- А Всесвітній банк прогнозував, що чорне золото коштуватиме 55,7 доларів.
Натомість ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель. Середня ж ціна була на рівні 70-75 доларів за барель.
Пікових значень біржові ціни на чорне золото досягли у жовтні 2021 року. Brent торгувалася 86,7 доларів за барель, а WTI - 85,41 дол.
Однією з основних причин такого росту цін є відновлення попиту на енергоносії після виходу з жорсткого карантину. На думку Reuters, у 2022 році ціни на нафту продовжать зростати.
Ціни на нафту і Omicron
Наприкінці 2021 року поява нового штаму коронавірусу Omicron спричинила біржову паніку і чимало налякала інвесторів.
Через це, біржові ціни на газ спочатку різко обвалилися, а потім стрибнули до рекордних значень.
Відновлюватись ціни почали лише тоді, коли інвестори визначили, що новий штам не несе серйозних збитків для економіки і не зашкодять попиту на нафту.
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