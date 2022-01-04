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Справдилися найгірші прогнози? Що було з цінами на нафту у 2021 році

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 січня, 13:00
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Протягом 2021 року ціни на нафту зросли більш ніж на 50% та перевалили за 70 доларів
Ціни на нафту за 2021 рік зросли на рекордні 50%
Ціни на нафту за 2021 рік зросли на рекордні 50% / Фото: Колаж: Сьогодні

Прогнози щодо цін на нафту не справдились і виявились занизькими. Чорне золото за рік подорожчало на понад 50%.

Про це свідчать дані агентства Reuters та консенсус-прогнози інших провідних агентств.

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Прогнози на 2021 рік були такими:

  • Reuters прогнозували, що ціна на нафту марки Brent становитиме 61,3 дол. за баррель, а нафта WTI – 59,7 дол.
  • Управління енергетичною інформацією США вважало, що середня вартість Brent у 2021 буде 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 доларів.
  • На думку Міжнародного валютного фонду, протягом 2021 нафта мала коштувати 58,5 доларів у середньому.
  • А Всесвітній банк прогнозував, що чорне золото коштуватиме 55,7 доларів.

Натомість ціни на енергоносії били усі рекорди, а подекуди стрибали вище 80 доларів за барель. Середня ж ціна була на рівні 70-75 доларів за барель.

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Пікових значень біржові ціни на чорне золото досягли у жовтні 2021 року. Brent торгувалася 86,7 доларів за барель, а WTI - 85,41 дол.

Однією з основних причин такого росту цін є відновлення попиту на енергоносії після виходу з жорсткого карантину. На думку Reuters, у 2022 році ціни на нафту продовжать зростати.

Ціни на нафту і Omicron

Наприкінці 2021 року поява нового штаму коронавірусу Omicron спричинила біржову паніку і чимало налякала інвесторів.

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Через це, біржові ціни на газ спочатку різко обвалилися, а потім стрибнули до рекордних значень.

Відновлюватись ціни почали лише тоді, коли інвестори визначили, що новий штам не несе серйозних збитків для економіки і не зашкодять попиту на нафту.

"Сьогодні" раніше писали, чому для України назвав так званий кінець сировинного фарту та розповідали, що відбувається з енергетичною кризою в Європі.

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