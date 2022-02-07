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Стоимость нефти достигла нового рекорда — что происходит

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 февраля, 10:59
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Цена на нефть в очередной раз побила рекорд, зафиксированный в 2014 году
Цена на нефть бьет рекорды 2014 года
Цена на нефть бьет рекорды 2014 года / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти впервые с 1 октября 2014 года едва не дошла до отметки 94 долл. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на бирже Yahoo. Finance.

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Да, по состоянию на 7 февраля 2022 года максимум с начала торгов был на уровне 93,99 долл. за баррель, а открылись они со значением 92,73 дол. В 10:08 по киевскому времени цена на нефть достигла 93,25 долл. за баррель.

Динамика цен на бирже
Динамика цен на бирже / Фото: Yahoo.Finance

Таких цен на нефть не было с 1 октября 2014 года. Тогда ее стоимость, по данным Минфина, достигала 95,54 долл.

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Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г., по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 долл. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 долл. В 2016-м этот показатель вообще упал ниже 28 долл. за баррель.

Нефть по 100 долларов?

В комментарии "Сегодня" руководитель EXANTE Украины Владимир Позний отметил, что такой сценарий возможен технически, ведь нефть может оказаться в зоне шорт-сквиза — капитуляции продавцов и принудительного закрытия коротких позиций.

Это в свою очередь может отвести котировки краткосрочно до 100 долларов в ближайшие недели.

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Однако в более длительной перспективе все же стоит быть осторожней с бычьими ставками по нефти, так как повышаются риски не менее яростного обратного движения, — сказал эксперт.

Напомним, что черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что из-за резкого увеличения цен на нефть аналитики уже переписывают свои прогнозы из 100 долл. за баррель до 150 долл.

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