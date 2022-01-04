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Оправдались худшие прогнозы? Что было с ценами на нефть в 2021 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 13:00
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В течении 2021 года цены на нефть выросли более чем на 50% и перевалили за 70 долларов
Цены на нефть за 2021 год выросли на рекордные 50%
Цены на нефть за 2021 год выросли на рекордные 50% / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогнозы по цен на нефть не оправдались и оказались слишком низкими. Черное золото за год подорожало более чем на 50%.

Об этом свидетельствуют данные агентства Reuters и консенсус-прогнозы других ведущих агентств.

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Прогнозы на 2021 год были такими:

  • Reuters прогнозировали, что цена на нефть марки Brent составит 61,3 дол. за баррель, а нефть WTI – 59,7 дол.
  • Управление энергетической информацией США считало, что средняя стоимость Brent в 2021 году будет 62,3 дол. за баррель, а WTI – 58,9 долларов.
  • По мнению Международного валютного фонда, в течение 2021 года нефть должна была стоить 58,5 долларов в среднем.
  • Всемирный банк прогнозировал, что черное золото будет стоить 55,7 долларов.

В тоже время цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель. Средняя же цена была на уровне 70-75 долларов за баррель.

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Пиковые значения биржевые цены на черное золото достигли в октябре 2021 года. Brent торговалась 86,7 долларов за баррель, а WTI – 85,41 дол.

Одной из основных причин такого роста цен является восстановление спроса на энергоносители после выхода из жесткого карантина. По мнению Reuters, в 2022 году цены на нефть продолжат расти.

Цены на нефть и Omicron

В конце 2021 года появление нового штамма коронавируса Omicron повлекло за собой биржевую панику и немало напугало инвесторов.

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Поэтому биржевые цены на газ сначала резко обвалились, а затем скакнули к рекордным значениям.

Восстанавливаться цены начали только тогда, когда инвесторы определили, что новый штамм не несет серьезных убытков для экономики и не повредит спросу на нефть.

"Сегодня" раньше писали, почему для Украины назвал так называемый конец сырьевого фарта и рассказывали, что происходит с энергетическим кризисом в Европе .

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