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Запасов меньше, чем ожидалось: цены на нефть устремились вверх

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
16 декабря, 10:05
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Цены на нефть развернулись и начали расти из-за сильного снижения запасов коммерческой нефти в Соединенных Штатах
Цены на нефть снова стремительно растут
Цены на нефть снова стремительно растут / Фото: Коллаж: Сегодня

Биржевые цены на нефть снова начали расти. Причиной подъема эксперты считают решение Федеральной резервной системы США и значительное снижение объемов запасов нефти.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" 16 декабря.

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Так, цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent на бирже ICE Futures составила 74,43 долл. за баррель что на 55 центов выше, чем 15 числа. Нефть WTI подорожала на 68 центов, теперь цена ее январских фьючерсов составляет 70,87 долл. за баррель.

Еще одной причиной подорожания является существенное снижение запасов нефти в США, которое вызвало повышенный спрос на энергоносители, несмотря на появление нового штамма COVID-19 "омикрон".

За прошлую неделю коммерческие запасы нефти в США уменьшились на 4,58 млн баррелей, тогда как ожидалось, что снижение составит 1,7 млн баррелей.

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"Рынок закладывал наихудший сценарий для спроса в связи с появлением "омикрона".Тем не менее, нельзя сказать, что худшее уже позади. Множество рисков сохраняется", – заявил аналитик по сырьевому сектору Australia&NewZealandBanking Group Дэниел Хайнс.

Что происходит с ценами на нефть?

За последний несколько недель цены на нефть были крайне нестабильными. В конце ноября они резко взлетели из-за новой мутации коронавируса, которая напугала инвесторов.

Однако уже через неделю, резко обвалились, из-за того же штамма "Омикрон", который на этот раз негативно повлиял на спрос на энергоносители.

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"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему для Украины настал конец так называемого сырьевого фарта и рассказывали про крупнейшие нефтегазовые компании мира.

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