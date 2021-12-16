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Запасів менше, ніж очікувалося: ціни на нафту пустилися вгору

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
16 грудня, 10:05
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Ціни на нафту розвернулися і почали зростати через сильне зниження запасів комерційної нафти у Сполучених Штатах
Ціни на нафту знову стрімко зростають
Ціни на нафту знову стрімко зростають / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржові ціни на нафту знову почали зростати. Причиною росту експерти вважають рішення Федеральної резервної системи США та значне зниження обсягів запасів нафти.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" 16 грудня.

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Так, ціна на лютневі ф'ючерси нафти марки Brent на біржі ICE Futures склала 74,43 дол. за барель що у 55 центів вище, ніж 15 числа. Нафта WTI подорожчала на 68 центів, тепер ціна її січневих ф'ючерсів становить 70,87 дол. за барель.

Ще однією причиною подорожчання є суттєве зниження запасів нафти в США, яке спричинило підвищений попит на енергоносії, незважаючи на появу нового штаму COVID-19 "омікрон".

За минулий тиждень комерційні запаси нафти у США зменшились на 4,58 млн барелів, тоді як очікувалося, що зниження становитиме 1,7 млн барелів.

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"Ринок закладав найгірший сценарій для попиту у зв'язку з появою "омікрону". Проте не можна сказати, що гірше вже позаду. Безліч ризиків зберігається", – заявив аналітик по сировинному сектору Australia&NewZealand Banking Group Деніел Хайнс.

Що відбувається із цінами на нафту?

За останні кілька тижнів ціни на нафту були вкрай нестабільними. Наприкінці листопада вони різко злетіли через нову мутацію коронавірусу, яка налякала інвесторів.

Проте вже за тиждень, різко обвалилися, через той самий штам "Омікрон", який цього разу негативно вплинув на попит на енергоносії.

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"Сьогодні" разом із експертом розбиралися, чому для України настав кінець так званого сировинного фарту і розповідали про найбільші нафтогазові компанії світу.

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