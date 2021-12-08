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Ціни на нафту різко обвалилися: що налякало інвесторів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 12:07
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Ф'ючерси на нафту почали падати в ціні, розповідаємо, у чому причина такого просідання
Що відбувається з цінами на нафту
Що відбувається з цінами на нафту / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту знизилися після нетривалого періоду зростання цього тижня, оскільки інвестори чекають на додаткову інформацію про вплив нового штаму коронавірусу Omicron на світову економіку та попит на енергоносії.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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У середу, 8 грудня, ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися в ціні на 40 центів (0,5%) і торгуються по 75,04 доларів за барель, а паливо марки WTI впало у ціні на 55 центів (0,8%), ф'ючерси торгувалися по 71,50 доларів.

Минулого тижня ціни на нафту різко обвалилися, і почали відновлюватися лише на початку цього.

Причиною зростання став оптимізм інвесторів з стосовно того, що нова мутація коронавірусу не завдасть серйозних економічних збитків.

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"Прогін по відновленню перервався, оскільки інвестори намагалися підтвердити повний вплив варіанта Omicron перед подальшими покупками", – заявив сировинний аналітик Rakuten Securities Сатору Йошида.

Зазначається, що інвестори займають вичікувальну позицію. Ринок також стурбований напруженою ситуацією між РФ та Україною, а також ядерними переговорами з Іраном.

Нова загроза Omicron

Наприкінці листопада штам Omicron мав зворотний вплив на ф'ючерси та ціни на нафту різко злетіли через інформацію про можливе припинення ОПЕК+ збільшення видобутку чорного золота.

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Тоді країни відклали технічні зустрічі зі своїми союзниками, щоб краще вивчити ситуацію та запланували провести спеціальні збори з цього приводу.

Проте вже наступного дня ціни впали на тримісячне дно та обвалилися одразу більш ніж на 3%.

"Сьогодні" також розповідали, чому для України настав кінець так званого "сировинного фарту" і розповідали все про ТОП-20 найбільших нафтогазових компаній.

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