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Кінець "сировинного фарту" для України: чому ростуть ціни на нафту і що буде далі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 10:51
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Goldman підвищила прогноз цін на нафту Brent до рекордних значень та відзначила низькі запаси – що відбувається на ринку нафтопродуктів та як вплине на Україну
Ціни на нафту продовжують рости - експерт пояснив причину і дав прогноз
Ціни на нафту продовжують рости - експерт пояснив причину і дав прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Інвестиційна компанія Goldman вкотре підвищила прогноз щодо цін на нафту і відзначила достатньо низький світовий запас сировини цієї зими.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Зазначається, що це задасть цінам на нафту та нафтопродукти підвищувальний тренд.

І це вже помітно, адже станом на вечір 27 вересня, нафта марки Brent подорожчала на 1,2% і ціна становила 79,52 дол. за баррель, що є найвищим показником з жовтня 2018 року.

Нафта марки WTI також додала у ціні, тепер кожен барель коштує 74,81 дол.

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Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі "Сьогодні" розповів, що далі чекає на ринок нафти та нафтопродуктів.

"Експерти говорили про сировинний суперцикл, який повинен був тривати кілька років і Україна перебувала у стані "сировинного фарту". Але як виявилося, цей суперцикл умовно розділений на два "підцикли" – 2020-й рік був роком високих цін на продовольство, руду і метал, то 2021-2022 роки будуть періодом високих цін на енергоресурси", – пояснює економіст.

Таке зниження цін на нафту та газ було пов’язане з різким спадом економічної активності у період пандемії, коли обмеження почали знімати – попит на енергоносії значно виріс, каже експерт.

"Якщо ми говоримо про газ, то він стає головним ресурсом під час перехідного періоду на шляху до зеленої енергетики та відновлюваних ресурсів, а нафта буде "підтягуватись" за ним внаслідок зростання активності населення та бізнесу".

На думку Олексія Куща, для України це може означати кінець періода везіння і відповідно – подорожчання імпорту сировинних товарів та подешевшання українського експорту.

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Втім, навіть якщо буде нова хвиля коронавірусу, яка спричинить новий локдаун – такого зниження економічної активності, який би міг "збити" ціни на нафту вже не відбудеться.

"Такої ситуації, коли зупинилось абсолютно все – вже не буде, світ навчився жити за новими правилами, а багато країн почали успішно впроваджувати адаптивний карантин", – наголосив Олексій Кущ.

Експерт також зазначив, що прогноз Goldman Sachs про те, що до кінця року ціна на нафту марки Brent перевалить за 80-85 дол. за баррель є цілком реальним.

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