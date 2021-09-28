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Конец сырьевого "фарта" для Украины: почему растут цены на нефть и что будет дальше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 10:51
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Goldman повысили прогноз цен на нефть Brent до рекордных значений и отметили низкие запасы – что происходит на рынке нефтепродуктов и как это повлияет на Украину
Цены на нефть продолжают расти - эксперт объяснил причину и дал прогноз
Цены на нефть продолжают расти - эксперт объяснил причину и дал прогноз / Фото: Коллаж: Сегодня

Инвестиционная компания Goldman в очередной раз повысила прогноз относительно цен на нефть и отметила достаточно низкий мировой запас сырья этой зимой.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

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Отмечается, что это задаст ценам на нефть и нефтепродукты повышательный тренд.

И это уже заметно, так как по состоянию на вечер 27 сентября, нефть марки Brent подорожала на 1,2%, ее стоимость составила 79,52 долл. за баррель, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.

Нефть марки WTI также прибавила в цене, теперь каждый баррель стоит 74,81 долл.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии "Сегодня" рассказал, что дальше ждет рынок нефти и нефтепродуктов.

"Эксперты говорили про сырьевой суперцикл, который должен был длиться пару лет и Украина находилась в состоянии "сырьевого фарта". Но как оказалось, данный суперцикл условно разделен на два "подцикла "- 2020 был годом высоких цен на продовольствие, руду и металл, а 2021-2022 годы будут периодом высоких цен на энергоресурсы ", – объясняет экономист.

Такой спад цен на нефть и газ был связан с резким спадом экономической активности в период пандемии, а когда ограничения начали снимать – спрос на энергоносители значительно вырос, говорит эксперт.

"Если мы говорим о газе, то он становится ключевым ресурсом при переходном периоде на пути к зеленой энергетике и возобновляемым ресурсам, а нефть будет "подтягиваться" за ним вследствие роста активности населения и бизнеса".

По мнению Алексея Куща, для Украины это может означать конец периода везения и соответственно – удорожание импорта сырьевых товаров и удешевления украинского экспорта.

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Впрочем, даже если будет новая волна коронавируса, которая повлечет новый локдаун – такого спада экономической активности, который мог бы "сбить" цены на нефть уже не произойдет.

"Такой ситуации, когда остановилось абсолютно все – уже не будет, мир научился жить по новым правилам, а многие страны начали успешно внедрять адаптивный карантин", – отметил Алексей Кущ.

Эксперт также отметил, что прогноз Goldman Sachs о том, что к концу года цена на нефть марки Brent перевалит за 80-85 долл. за баррель является вполне реальным.

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