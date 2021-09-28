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Украинцам установили новые тарифы на газ. Сколько будем платить в октябре?

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 06:30
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Некоторые поставщики оставили лишь годовые предложения
Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен
Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре резко вырастут цены на газ для населения, но годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах газоснабжающих компаний.

Какие тарифы предлагают украинцам

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Киевлянам предлагают газ больше чем по 30 гривен. "КиевГазЭнерджи" продает газ по 30,50 гривен за кубометр. В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривен в августе – 15,76 гривен за кубометр.

Высокие цены и у других поставщиков: "ТАС Энергия страны" предлагает газ по 30,06 гривен (в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

Но есть компании, которые предлагаю газ дешевле. Например, YASNO. Месячный тариф в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 12 гривен за кубометр на октябрь.

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"Галнафтогаз" сохранил месячный тариф на октябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр. А "Полтавагаз сбыт" предлагает тариф на уровне 19,80 гривен.

Но не все поставщики устанавливают месячные тарифы. Некоторые оставили лишь годовые предложения. Например, "Твой Газсбыт" – на компанию приходится значительная часть рынка. Такой же тариф предлагает и "Нафтогаз Украины".

Отметим, что базовые годовые фиксированные цены, как и ранее, будут колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Большинство компаний установили годовые цены до девяти гривен за кубометр. Несколько компаний предлагает годовой тариф ниже восьми гривен, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 гривен за кубометр.

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Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

  • "КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривни за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;
  • "Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;
  • "Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также в Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.

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