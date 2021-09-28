Українцям встановили нові тарифи на газ. Скільки платитимемо у жовтні?

Деякі постачальники залишили лише річні пропозиції

Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні різко виростуть ціни на газ для населення, але річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше.

Про це свідчать дані на сайтах газопостачальних компаній.

Які тарифи пропонують українцям

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Киянам пропонують газ за понад 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривень за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривень у серпні – 15,76 гривень за кубометр.

Високі ціни і у інших постачальників: "ТАС Енергія країни" пропонує газ по 30,06 гривень (у вересні 20,96 гривень за кубометр).

Але є компанії, які пропоную газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф в Києві, Дніпрі та Донецькій області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.

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"Галнафтогаз" зберіг місячний тариф на жовтень на рівні 7,99 гривень за кубометр. А "Полтавагаз збут" пропонує тариф на рівні 19,80 гривень.

Але не всі постачальники встановлюють місячні тарифи. Деякі залишили лише річні пропозиції. Наприклад, "Твій Газсбут" – на компанію припадає значна частина ринку. Такий же тариф пропонує і "Нафтогаз України".

Зазначимо, що базові річні фіксовані ціни, як і раніше, будуть коливатися від 7,80 до 13,50 гривень за кубометр. Більшість компаній встановили річні ціни до дев'яти гривень за кубометр. Кілька компаній пропонує річний тариф нижче восьми гривень, зокрема, ГК "Нафтогаз України" – 7,96 гривень за кубометр.

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Які тарифи на газ в вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджі" – 19,80 гривні за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є і ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7% . Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також в Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.