Ціни на нафту різко злетіли через нову загрозу для інвесторів – що трапилось

Ціни на нафту піднялися більш ніж на 4% всього за одні торги через загрозу нового штаму

Ціни на нафту різко злетіли / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту у понеділок підскочили у зв’язку з інформацією про те, що ОПЕК+ може припинити збільшення видобутку на фоні розповсюдження нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Зазначається, що нафта подорожчала на понад 4% за один день, після просідання на 10% в ході попередньої торгової сесії.

Нафта марки Brent подорожчала на 4,5% і її ціна становить до 75,98 доларів за барель, а нафта марки WTI зросла на 5,0% до 71,50 доларів за барель.

Падіння на понад 10% у п’ятницю, 26 листопада, стало найбільшим з квітня 2020 року. Інвестори налякані, що новий штам завадить відновленню економіки і обвалити попит на нафту.

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"Якщо ринок продовжує падати, ОПЕК + може призупинити заплановане збільшення видобутку нафти, щоб підтримати ціни", – заявив генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities Хіроюкі Кікукава.

Також видання зазначає, що Організація країн-експортерів нафти відклала технічні зустрічі зі своїми союзниками до кінця поточного тижня. Таким чином у ОПЕК+ хочуть дати більше часу на оцінку впливу нового штаму на попит.

У четверг, Організація збереться і, можливо, оголосить остаточне рішення про те, чи потрібно коригувати план по збільшенню видобутку на 400 тисяч барелів на день в січні і надалі.

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Що відбувається із цінами на нафту

Ще наприкінці жовтня біржові ціни на нафту у світі побили усі рекорди і підскочили до понад 80 доларів за барель. Це вивело їх на докарантинний рівень і спростувало усі прогнози експертів. Причиною стало підвищення попиту на енергоносії.

Окрім нафти різко подорожчав і природний газ, за останні півроку ціни рекордно стрибнули вгору та обвалились декілька разів до рекордних значень.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чому для України настав кінець "сировинного фарту" і що буде з цінами на нафту далі.

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