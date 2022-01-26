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Цена на нефть достигла рекорда с 2014 года — какова теперь ее стоимость

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 18:17
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Такой цены на нефть не было с октября 2014 года
Стоимость нефти бьет все рекорды
Стоимость нефти бьет все рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена на нефть марки Brent 26 января 2022 достигла более 90 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Yahoo.Finance.

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Это считается рекордом с октября 2014 года, когда стоимость ископаемого, по данным Минфина, достигла максимума за месяц — 95,54 долл. за баррель.

По состоянию на 18:09 по киевскому времени цена на нефть составляла 90,14 долл. за баррель. При этом торги 26 января начались на уровне 88,02 долл. за баррель.

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Что подталкивает цены на нефть к росту

Цена на нефть растет стремительными темпами. Аналитики уже переписывают свои прогнозы со 100 дол. за баррель до 150 дол.

Среди причин роста следует выделить три основных:

  • напряженные отношения Украины и России;
  • протесты в Казахстане;
  • нападения йеменских повстанцев-хуситов на ОАЭ.

По словам руководителя "EXANTE Украина" Владимира Позния, политическая почва слишком благоприятна для прогнозов, предусматривающих дальнейшее увеличение цен.

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Напомним, черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель.

Раньше мы тоже рассказывали, почему Украина станет катализатором падения мировой экономики.

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