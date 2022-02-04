Цены на нефть бьют семилетние рекорды — к чему готовиться дальше

Цена на нефть превысила отметку в 93 долл. за баррель

Эксперты уже переписывают прогнозы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость нефти впервые с 6 октября 2014 года пересекла отметку в 93 долл. за баррель.

Об этом свидетельствуют данные на бирже Yahoo. Finance.

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Да, по состоянию на 4 февраля 2022 года максимум с начала торгов был на уровне 93,06 долл. за баррель, а открылись они со значением 91,04 дол. В 16:14 по киевскому времени цена на нефть достигала 92,57 долл. за баррель.

Торги на бирже 4 февраля 2022 года / Фото: Yahoo.Finance

Такие цены нефть не демонстрировала с 6 октября 2014 года, когда ее стоимость, по данным Минфина, была 93,56 дол.

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Что влияет на рост цен

В комментарии "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний отметил, что ходит мнение, что цену на нефть сейчас определяет геополитическая напряженность в Восточной Европе. Эксперт убежден, что тут есть зерно истины, так как в повестке дня политиков остается угроза сокращения поставок энергоносителей из России.

Однако, по его словам, часто упускается из виду факт, что российский и украинский рынок не чувствуют себя так депрессивно, как это было несколько недель назад.

Вполне резонно предположить, что за ралли нефти все же стоит баланс спроса и предложения. ОПЕК+ в очередной раз подтвердила план повысить квоты на 400 тыс. баррелей в сутки. Однако в последние месяцы все чаще участники картеля не выбирают положенные им квоты, — говорит эксперт.

Параллельно с этим запасы нефти в Кушенге – основном частном хаббе в США, откуда нефть идет на финансовый рынок, падают.

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Спрос растет

Владимир Поздний говорит, что коронавирусных ограничений становится все меньше, что повышает спрос.

Тот факт, что Омикрон не так опасен для мирового транспортного сообщения тянет вверх котировки с начала декабря, и все это время мы видим весьма однозначный тренд роста, несмотря на геополитические качели.

Нефть по 100 долларов?

Владимир Позний заявляет, что технически нефть может оказаться в зоне шорт-сквиза – капитуляции продавцов и принудительного закрытия коротких позиций.

Технически, это может увести котировки краткосрочно до 100 долларов в ближайшие недели. Однако в более длительной перспективе все же стоит быть осторожней с бычьими ставками по нефти, так как повышаются риски, не менее яростного обратного движения, — сказал эксперт.

Что было раньше?

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г, по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. 2016 этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

26 января 2022 года цена на нефть марки Brent достигла более 90 долларов за баррель.

4 февраля 2022 года мы видим снова обновление рекорда — более 93 долл. за баррель.

Напомним, в связи с разным увеличением цен на нефть, аналитики уже переписывают свои прогнозы со 100 дол. за баррель до 150 дол.

Напомним, черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда были выше 80 долларов за баррель.