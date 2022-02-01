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Топливный рынок: автогаз подешевел, на бензин и дизель цены почти как в Европе

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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1 февраля, 05:43
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Эксперты ожидают в начале февраля быстрого роста цен на горючее
/ Фото: Сегодня

Для украинских водителей хорошая новость: началось удешевление автогаза. Сэкономят многие, ведь около трети автомобилей у нас переборудованы под сжиженный газ. А вот тем, кто использует бензин или ДТ, придется раскошелиться – стоимость этих видов горючего быстро растет, за неделю цены поднялись в среднем еще на 1,20 грн/л. Что происходит на рынке топлива, как могут измениться цены в феврале, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Главным событием недели стала публикация Министерством экономики новых предельных рекомендованных цен на бензин и дизтопливо.

Они, как и прогнозировали наши эксперты, оказались намного выше, чем прежние. Теперь цена на "обычный" бензин не должна превышать 34,25 грн/л (+1,33 грн), на "обычное" дизтопливо – 33,84 грн/л (+1,68 грн/л). Это очень большое повышение: за январь этого года Минэкономики разрешило поднять предельные цены более чем на 4 грн/л на бензины и на 3,7 грн/л на дизель. В процентах рост составил 13% по бензину и 12% по ДТ.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

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За последнюю неделю января бензины и ДТ подорожали во всех областях и в Киеве. Цены выросли заметно и везде почти одинаково, в среднем на 1,20 грн/л по всем видам топлива. По бензину А-92 самый незначительный рост цен в Киеве – на 79 коп./л, по А-95 – в Сумской и Харьковской обл.: на 1,05 грн/л, по ДТ – в Сумской: на 1,08 грн/л.

Лидером по темпам подорожания оказалась Луганщина, где цены на все виды топлива, кроме бензина А-95, и так максимальные в Украине. Теперь А-92 стоит там 33,34 грн/л (+1,37 грн), А-95 – 33,91 грн/л (+1,33 грн), ДТ – 34,31 грн/л (+1,56 грн), дороже, чем бензин А-95. Самый дорогой бензин А-95 по-прежнему в Киеве – 34,39 грн/л (+1,06 грн).

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 31,01 грн/л (+1,03 грн), А-95 – 31,97 грн/л (+1,02 грн), ДТ – 30,99 грн/л (+1,08 грн).

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Автогаз, в отличие от остального рынка топлива, живет своей жизнью. Возобновилось снижение цен в рознице, но оказалось небольшим – 1-5 коп./л, максимум 9 коп./л. В 12-ти областях и в Киеве цены не изменились. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. – 19,37 грн/л, самый дешевый в Ровенской – 18,69 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензину А-92 и ДТ и не изменился по бензину А-95 и автогазу. По А-92 разброс составляет 7,5% (2,33 грн/л), было 6,6%, по А-95 – 7,8% (2,42 грн/л), по дизелю – 10,7% (3,32 грн/л), было 9,5%, по газу – 3,7% (0,68 грн/л).

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 31,92 грн/л (+1,18 грн)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 32,81 грн/л (+1,14 грн)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 32,13 грн/л (+1,27 грн)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,93 грн/л (-3 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что весь январь действовали три фактора, которые толкали цены на топливо вверх: первый – дорожающая нефть, второй – девальвация гривни к доллару и решения Минэкономики, вытекающие из двух предыдущих факторов.

"Продолжается процесс объективного подорожания топлива, вызванный ростом цен на импортные нефтепродукты на границе и удешевлением национальной валюты. Самое значительное повышение цен в рознице отмечено 25 января, когда за сутки цены выросли на 50 коп./л", – констатировал Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн конкретизировал, как изменились розничные цены по основным сетям. На станциях Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн/л: А-92 — до 33,59 грн/л, А-95 — до 34,25 грн/л. Цена ДТ выросла на 99 коп./л, до 33,84 грн/л. Дизтопливо в сети "БРСМ-Нафта" подорожало на 26 коп./л, до 30,81 грн/л. На станциях "Авантаж" бензины подорожали на 50 коп./л, ДТ — на 1 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн/л, на А-92 — до 32,45 грн/л, на ДТ — до 31,35 грн/л. В сети "Marshal" на 60 коп./л выросли цены на все виды топлива.

Артем Куюн говорит, что на рынке автогаза все заметнее проявляется тренд на снижение цен. Напомним, средняя розничная цена автогаза на уровне 19 грн/л удерживалась с конца ноября 2021 года. Причиной смены тренда, по его словам, стало то, что в опте сжиженный газ начал дешеветь с начала января. С 5 по 28 января цена в опте снизилась на 1030 грн/т, до 28 870 грн/т. На прошлой неделе ресурс на аукционах государственной "Укргаздобычи" подешевел на 1920 грн/т, до 26 072 грн/т.

"Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, с 28 по 31 января снизила розничные цены на автогаз, на 10 коп., до 18,20 грн/л, – сообщил Артем Куюн. – Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Черниговской и Черкасской областях, где ресурс подешевел на 35 коп./л и 30 коп./л, до 18,38 и 17,95 грн/л соответственно. В некоторых других регионах газ подешевел на 10–35 коп./л".

Также снизила цены на 30 коп./л сеть "Параллель" – до 19,65 грн/л. ­

Но подешевело не у всех: например, "БРСМ-Нафта" и Motto подняли средние цены на 4-6 коп/л, до 19,08 и 18,88 грн/л.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов не радуют: бензин и ДТ продолжат дорожать, так как третий месяц растут мировые цены на нефть.

Геннадий Рябцев напомнил, что на этой неделе должны быть опубликованы новые рекомендованные предельные розничные цены на бензин и ДТ от Минэкономики. По его оценке, они вырастут заметно меньше, чем были повышены ныне действующие – в пределах 0,5-1 грн/л.

Сергей Куюн был пессимистичнее: "Ожидаю роста цен на бензин еще на 1,50 грн/л, на дизтопливо на 80 коп./л".

То есть цена литра А-95 может достичь в рознице почти 36 грн, литра ДТ – превысит 34,5 грн/л.

А вот Артем Куюн ожидает снижения цен на автогаз, которые не менялись уже два месяца.

"Толчок со стороны госструктур к снижению дан, и уже на этой неделе можем увидеть удешевление газа в рознице на 20-30 коп./л", – уточнил эксперт.

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