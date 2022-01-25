Топливный рынок: цены на горючее взлетят уже на днях

Эксперты ожидают роста цен почти на две гривни за литр

/ Фото: Сегодня

В Украине продолжают дорожать бензин и дизтопливо. За минувшую неделю рост цен был небольшим, в пределах 15 коп./л, но эксперты топливного рынка называют это затишьем перед бурей. И уже на днях прогнозируют десятикратное ускорение темпов подорожания. Зато цены на автогаз пока стабильны после того как в ноябре прошлого года выросли до рекордных.

Что происходит на рынке топлива, насколько еще могут вырасти цены к концу января, выяснили "Сегодня".

Реклама

Читайте также: Приехали! Бензин уже по 33 гривни за литр

Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Рынок снова замер в ожидании новых предельных рекомендованных цен на бензин и дизтопливо. Ожидается, что Минэкономики опубликует их не позже 25 января. Прогнозы пессимистичны: так как нефть устойчиво дорожает, то и нефтепродукты дешеветь никак не могут. Пока цена на "обычный" бензин не должна превышать 32,92 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 32,16 грн/л.

Реклама

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае 2021 года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

За неделю бензины и ДТ подорожали во всех областях и в Киеве. На этот раз разброс оказался значительным: от плюс 0-10 коп./л (12 областей) до плюс 24-32 коп/л (3 области). В остальных областях и в Киеве цены выросли в пределах 11-20 коп./л. Максимальное повышение стоимости бензинов в Николаевской обл. – на 32 коп./л по А-92 и на 30 коп./л по А-95, дизеля в Киеве – на 34 коп./л.

Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 31,97 грн/л, ДТ – 32,75 грн/л (+27 коп.), дороже, чем бензин А-95 (32,58 грн/л). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 33,33 грн/л (+19 коп.).

Реклама

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской обл.: А-92 – 29,98 грн/л (+1 коп.), А-95 – 30,92 грн/л (+2 коп.), ДТ – 29,91 грн/л (+3 коп.).

Наметившееся было удешевление автогаза прекратилось. Минус 1 коп./л за неделю, это в пределах статистической погрешности, хотя в отдельных областях цены упали на 1-6 коп./л. Самый дорогой газ по-прежнему в Луганской обл. – 19,39 грн/л, самый дешевый в Ровенской – 18,70 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензину А-92, увеличился по А-95 и ДТ и не изменился автогазу. По А-92 разброс составляет 6,6% (2 грн/л), было 6,7%, по А-95 – 7,8% (2,41 грн/л), было 7,2%, по дизелю – 9,5% (2,84 грн/л), было 9%, по газу – 3,7% (0,69 грн/л).

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,74 грн/л (+10 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 31,67 грн/л (+11 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 30,86 грн/л (+13 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,96 грн/л (-1 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что по-прежнему действуют три фактора, которые толкают цены на топливо вверх: первый – дорожающая нефть, второй – девальвация гривни к доллару, третий – решения Минэкономики, вытекающие из двух предыдущих факторов.

"Для потребителя наблюдаются две неприятные тенденции, первая – рекордный за последние три года рост нефтяных котировок, вторая – девальвация гривни с начала года на 4%, что в сумме приводит к формированию значительного потенциала для роста цен на горючее в конце января и феврале, – анализирует Геннадий Рябцев. – На опережение этих тенденций действует Минэкономики, рассчитывающее предельные цены на топливо. Мировые котировки цен на уровне 90 долл./баррель – спекулятивные, основанные на негативных новостях, в том числе и о готовящемся вторжении войск РФ в Украину. На самом деле предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке больше, чем в докоронавирусный 2019 год, а спрос на топливо не восстановился до уровня 2019 года".

Как сообщил Сергей Куюн, многие розничные сети, кроме премиальных, которые подняли цены еще 13 января, за неделю повысили стоимость топлива от 40 коп./л до 1 грн. Эксперт акцентировал: рост цен стал результатом их корректировки в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

На станциях сети AMIC бензины подорожали на 42 коп./л: А-92 — до 31,28 грн/л, А-95 — до 32,21 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,44 грн/л, до 31,57 грн/л. На "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 77 коп./л: А-92 — до 29,85 грн/л, А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,87 грн/л, до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргаздобычи" бензины и ДТ подорожали на 1 грн/л. Цена на А-92 увеличилась до 31,60 грн/л, на А-95 — до 32,40 грн/л, на ДТ — до 31,60 грн/л. На станциях сети "Авантаж" все виды топлива также подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.

Еще ряд сетей подняли цены в пределах 0,1-1,1 грн.

Артем Куюн сообщил, что на рынке сжиженного газа за неделю заметных изменений, которые могут повлиять на цену в опте или рознице, не произошло.

Что может измениться за неделю

Прогнозы экспертов неутешительны: бензин и ДТ продолжат дорожать.

Геннадий Рябцев говорит, что рост средних цен составит примерно половину от рекомендованных предельных.

"Если, например, Минэкономики повысит предельные цены на 1,5 грн/л, то средние цены по Украине повысятся на 70-75 коп./л", – уточнил эксперт.

Сергей Куюн напомнил, что на минувшей неделе цены на нефть преодолели отметку в 90 долл./барр., которую рынок не штурмовал с 2014 года, правда, потом откатились до 87 долларов.

"Внутренние цены отозвались новым витком роста: автомобильные партии дизтоплива в среднем подорожали на 1,1 грн/л (+4,3%), бензины — на 0,87 грн/л (+3%)" – анализирует Сергей Куюн. – Скачок оптовых цен в полной мере перекинется на розницу к концу третьей декады января, потенциал роста цен на бензины и дизтопливо составляет 1,45 и 1,85 грн/л соответственно".

Это значит, что литр А-95 или ДТ может стоить в среднем почти 34 гривни.

А вот газ пока не подорожает, хотя дешеветь тоже не будет. Артем Куюн сообщил: до конца января цены на LPG-ресурс не изменятся.