Паливний ринок: ціни на пальне злетять уже днями

Експерти очікують зростання цін майже на дві гривні за літр

/ Фото: Сьогодні

В Україні продовжують дорожчати бензин та дизпальне . За минулий тиждень зростання цін було невеликим, у межах 15 коп./л, але експерти паливного ринку називають це затишшям перед бурею. І вже днями прогнозують десятикратне прискорення темпів подорожчання. Зате ціни на автогаз поки що стабільні після того, як у листопаді минулого року виросли до рекордних .

Що відбувається на ринку пального, наскільки ще можуть зрости ціни на кінець січня, з'ясували "Сегодня".

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Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Ринок знову завмер в очікуванні нових граничних рекомендованих цін на бензин та дизпальне. Очікується, що Мінекономіки опублікує їх не пізніше 25 січня. Прогнози песимістичні: оскільки нафта стійко дорожчає, то й нафтопродукти дешевшати не можуть. Поки що ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 32,92 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 32,16 грн/л.

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Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні 2021 року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За тиждень бензини та ДП подорожчали у всіх областях та у Києві. Цього разу розкид виявився значним: від плюс 0-10 коп./л (12 областей) до плюс 24-32 коп./л (3 області). В інших областях та у Києві ціни зросли в межах 11-20 коп./л. Максимальне підвищення вартості бензинів у Миколаївській обл. – на 32 коп./л А-92 і на 30 коп./л А-95, дизеля в Києві – на 34 коп./л.

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 31,97 грн/л, ДП – 32,75 грн/л (+27 коп.), дорожче, ніж бензин А-95 (32,58 грн/л). Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 33,33 грн/л (+19 коп.).

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Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській обл.: А-92 – 29,98 грн/л (+1 коп.), А-95 – 30,92 грн/л (+2 коп.), ДП – 29, 91 грн/л (+3 коп.).

Здешевлення автогазу, що намітилося, припинилося. Мінус 1 коп./л за тиждень, це в межах статистичної похибки, хоча в окремих областях ціни впали на 1-6 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,39 грн/л, найдешевший у Рівненській – 18,70 грн/л.

Розкид цін зменшився за бензином А-92, збільшився за А-95 і ДП і не змінився автогаз. По А-92 розкид становить 6,6% (2 грн/л), було 6,7%, А-95 – 7,8% (2,41 грн/л), було 7,2%, по дизелю – 9,5% (2,84 грн/л), було 9%, щодо газу – 3,7% (0,69 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 30,74 грн/л (+10 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 31,67 грн/л (+11 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 30,86 грн/л (+13 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 18,96 грн/л (-1 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що, як і раніше, діють три фактори, які штовхають ціни на пальне вгору: перший – нафта, що дорожчає, другий – девальвація гривні до долара, третій – рішення Мінекономіки, які випливають із двох попередніх факторів.

"Для споживача спостерігаються дві неприємні тенденції, перша – рекордне за останні три роки зростання нафтових котирувань, друга – девальвація гривні з початку року на 4%, що у сумі призводить до формування значного потенціалу для зростання цін на пальне наприкінці січня та лютому, – аналізує Геннадій Рябцев. – На випередження цих тенденцій діє Мінекономіки, яке розраховує граничні ціни на пальне. Світові котирування цін на рівні 90 дол./барель – спекулятивні, засновані на негативних новинах, у тому числі і про вторгнення військ РФ, що готується до України. Насправді пропозиція нафти та нафтопродуктів на світовому ринку більша, ніж у докоронавірусний 2019 рік, а попит на пальне не відновився до рівня 2019 року".

Як повідомив Сергій Куюн, багато роздрібних мереж, крім преміальних, котрі підняли ціни ще 13 січня, за тиждень підвищили вартість пального від 40 коп./л до 1 грн. Експерт акцентував: зростання цін стало результатом їх коригування відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

На станціях мережі AMIC бензини подорожчали на 42 коп./л: А-92 – до 31,28 грн/л, А-95 – до 32,21 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,44 грн/л, до 31,57 грн/л. На БРСМ-Нафта бензини подорожчали на 77 коп./л: А-92 – до 29,85 грн/л, А-95 – до 30,85 грн/л. Ціна ДП зросла на 0,87 грн/л, до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргазвидобування" бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л. Ціна на А-92 збільшилася до 31,60 грн/л, А-95 — до 32,40 грн/л, на ДП — до 31,60 грн/л. На станціях мережі "Авантаж" усі види пального також подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 – до 29,95 грн/л, бензин А-95 – до 30,95 грн/л, ДП – до 29,35 грн/л /Л.

Ще низка мереж підняли ціни в межах 0,1-1,1 грн.

Артем Куюн повідомив, що на ринку зрідженого газу за тиждень помітних змін, які можуть вплинути на ціну в опті чи роздробі, не сталося.

Що може змінитись за тиждень

Прогнози експертів невтішні: бензин та ДП продовжать дорожчати.

Геннадій Рябцев каже, що зростання середніх цін становитиме приблизно половину від рекомендованих граничних.

"Якщо, наприклад, Мінекономіки підвищить граничні ціни на 1,5 грн/л, то середні ціни по Україні збільшаться на 70-75 коп./л", – уточнив експерт.

Сергій Куюн нагадав, що минулого тижня ціни на нафту подолали позначку 90 дол./бар., яку ринок не штурмував з 2014 року, щоправда, потім відкотилися до 87 доларів.

"Внутрішні ціни відгукнулися новим витком зростання: автомобільні партії дизпального в середньому подорожчали на 1,1 грн/л (+4,3%), бензини – на 0,87 грн/л (+3%)" – аналізує Сергій Куюн. – Стрибок оптових цін повною мірою перекинеться на роздріб до кінця третьої декади січня, потенціал зростання цін на бензини та дизпальне становить 1,45 та 1,85 грн/л відповідно".

Це означає, що літр А-95 чи ДП може коштувати в середньому майже 34 гривні.

А ось газ поки що не подорожчає, хоча дешевшати теж не буде. Артем Куюн повідомив, що до кінця січня ціни на LPG-ресурс не зміняться.