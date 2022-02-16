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"Тысячей Зеленского" можно расплатится за газ – как это сделать

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 февраля, 12:58
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Рассказываем, как погасить платежку за газ с помощью "тысячи Зеленского" онлайн и офлайн
Как заплатить за газ "ковидной тысячей"
Как заплатить за газ "ковидной тысячей" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячю Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такая возможность будет иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" рассказали, как правильно сделать это онлайн и офлайн.

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Итак, офлайн заплатить с карты "єПідтримка" можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.

Отдельно подтверждать свой возраст не нужно, система сама определит – исполнилось ли вам 60.

Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите "Коммунальные платежи", далее алгоритм действий такой:

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  • выберите нужную услугу. В нашем случае – оплатить за газ;
  • выберите предприятие, на которое производится платеж;
  • заполните все реквизиты;
  • выберите способ оплаты, то есть карта;
  • введите сумму пополнения и подтвердите перевод.

Где можно оплатить счет за газ онлайн:

  • в личном кабинете на my.gas.ua;
  • в чате GASUA у Viber и Telegram;
  • через сайты и мобильные приложения банков;
  • с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Сейчас карту "єПідтримка" можно получить в А Банке, Альфа Банке, Банке "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, Сбербанке ПриватБанка, Райффайзен Банке, Укргазбанке.

"Тысяча Зеленского" на лекарства

Люди старше 60 лет и граждане с 1 и 2 группами инвалидности также получили возможность купить на "ковидную" тысячу лекарственные средства.

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Это можно сделать несколькими способами:

  • расплатиться в аптеке с помощью телефона с NFC;
  • получить пластиковую карту "поддержка", которую начинают выдавать некоторые банки, например Monobank;
  • расплатиться за выбранное лекарство на сайте аптеки, как за любой товар в интернете.

В популярных аптеках "Сегодня" рассказали, что на выплату можно приобрести любые лекарства и медтовары.

"Сегодня" также писали, на что еще расширили программу "єПідтримка" и рассказывали, что купить на остаток менее 50 грн.

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