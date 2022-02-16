"Тысячей Зеленского" можно расплатится за газ – как это сделать

Украинцы старше 60 лет получили возможность оплатить "тысячю Зеленского" коммунальные услуги, в том числе и платежки за газ. С 28 февраля такая возможность будет иметь и люди с 1 и 2 группами инвалидности.
В газоснабжающей компании "Нафтогаз" рассказали, как правильно сделать это онлайн и офлайн.
Итак, офлайн заплатить с карты "єПідтримка" можно с помощью платежных терминалов самообслуживания. Алгоритм действий не отличается от обычной платы за коммуналку, нужно лишь указать реквизиты нужной карты.
Далее по теме
Отдельно подтверждать свой возраст не нужно, система сама определит – исполнилось ли вам 60.
Сначала найдите терминал самообслуживания и в меню среди услуг выберите "Коммунальные платежи", далее алгоритм действий такой:
- выберите нужную услугу. В нашем случае – оплатить за газ;
- выберите предприятие, на которое производится платеж;
- заполните все реквизиты;
- выберите способ оплаты, то есть карта;
- введите сумму пополнения и подтвердите перевод.
Где можно оплатить счет за газ онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в чате GASUA у Viber и Telegram;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Сейчас карту "єПідтримка" можно получить в А Банке, Альфа Банке, Банке "Восток", Idea Bank, Izibank, Monobank, Сбербанке ПриватБанка, Райффайзен Банке, Укргазбанке.
"Тысяча Зеленского" на лекарства
Люди старше 60 лет и граждане с 1 и 2 группами инвалидности также получили возможность купить на "ковидную" тысячу лекарственные средства.
Это можно сделать несколькими способами:
- расплатиться в аптеке с помощью телефона с NFC;
- получить пластиковую карту "поддержка", которую начинают выдавать некоторые банки, например Monobank;
- расплатиться за выбранное лекарство на сайте аптеки, как за любой товар в интернете.
В популярных аптеках "Сегодня" рассказали, что на выплату можно приобрести любые лекарства и медтовары.
"Сегодня" также писали, на что еще расширили программу "єПідтримка" и рассказывали, что купить на остаток менее 50 грн.