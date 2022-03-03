Пенсії в умовах війни – коли всі пенсіонери отримають виплати

Українцям нарахували вже понад 10 млн грн пенсій, а також 3 млн грн соціальних допомог та субсидій. Наразі вирішується питання доставки коштів тим, хто отримує пенсії "на руки", а не на картки.
Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна у телеефірі.
Міністр запевнила, що фінансовий ресурс для виплат є, залишається лише вирішити питання доставки грошей.
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За словами Лазебної, виплати людям, які змушені були змінити своє місце проживання будуть проводитись у вигляді переказів.
Пенсії почнуть видавати з 4 березня, а соціальні допомоги – з 7-го числа.
Як українці отримуватимуть пенсії?
Раніше у Мінсоцполітики розповіли, що для тих українців, які отримують пенсії "на руки", за місцем свого проживання, запроваджено спеціальний механізм їхнє отримання через переказ.
З одержувачем мають зв’язатися через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання у цих умовах, зазначили у Мінсоцполітки.
"Сьогодні" також писали, що в Україні перестануть тимчасово видавати паспорти, та розповідали, яке ще нововведення із документами чекає на українців.