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Получателей субсидий ждут новые правила: к чему готовиться украинцам

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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9 февраля, 07:18
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Законопроект о налогообложении домохозяйств предполагает обязательное декларирование доходов при получении социальных трансфертов от государства
Рассказываем, почему ежегодное декларирование доходов может стать обязательным и для получателей субсидий
Рассказываем, почему ежегодное декларирование доходов может стать обязательным и для получателей субсидий / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В парламенте зарегистрирован законопроект 6539, который предполагает введение в Украине понятия "домоэкономика" и устанавливает практику подачи "семейных" налоговых деклараций.

И хотя в документе говорится, что это дело добровольное, но для получателей социальных выплат ежегодное декларирование доходов может стать обязательным. "Сегодня" вместе с экспертами рассмотрели плюсы и минусы предлагаемого налогового механизма.

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Что в документе

Новый проект закона "О домохозяйстве (домоэкономике)" может внести в существующий Налоговый кодекс ряд принципиальных изменений. И хотя этот документ не предполагает ввведения каких-то новых налогов, в случае его принятия жизнь многих украинцев может существенно измениться.

Так, документ вводит в законодательство понятие домохозяйства. Его определение звучит следующим образом: это лицо или совокупность лиц, "которые совместно проживают в одном жилом помещении или его части, обеспечивают себя всем необходимым для жизнедеятельности, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяют и расходуют средства". Причем эти люди могут как быть родственниками, так и не быть ими.

Фактически этому определению соответствуют любые группы люди, живущих под одной крышей. Новый законопроект предполагает разрешение им заниматься бизнесом без получения статуса физлица-предпринимателя (ФЛП, укр. – ФОП) и введение для них общего декларирования доходов. Все это будет якобы на добровольных началах.

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Но в документе есть одна маленькая деталь: для всех получателей социальных трансфертов от государства – а это в том числе льготы и субсидии – нужна ежегодная подача налоговой декларации. Исключение планируют только для пенсионеров и студентов.

Законопроект, зарегистрированный в парламенте, подан целым коллективом авторов, среди которых такие известные представители фракции "Слуга народа", как Галина Третьякова и Даниил Гетманцев. Поэтому можно предположить, что в том или ином виде он в конце концов будет рассмотрен в парламенте и имеет шансы быть утвержденным.

Плюсы документа

Эксперты, которые проанализировали законопроект, говорят, что в нем есть ряд позитивных моментов. Например, если человек хочет работать легально, но не хочет связываться с бюрократическими процедурами – получать статус ФЛП, то на следующий год можно будет подать декларацию и честно уплатить налоги.

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Второй важный момент заключается в том, что семейное декларирование – дело сугубо добровольное. То есть если вы не получаете от государства материальную помощь и не хотите подавать семейную декларацию, то никто вас заставлять не будет.

Ну и, наконец, такой законопроект в случае его принятия позволит пользоваться механизмом налоговой скидки всем членам домохозяйства, а не только работающему человеку.

"Семейное декларирование позволит расширить права на налоговую скидку, – говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай. – Сейчас каждый легальный работник платит НДФЛ, 18% от дохода. Согласно действующему законодательству, есть расходы, на 18% суммы которых можно уменьшать начисленный налог на доход. А поскольку этот налог уже уплачен, задекларировав эти расходы, можно получить от государства возмещение".

По словам эксперта, налоговую скидку можно получить по таким расходам:

  • плата за образование;
  • страхование жизни и негосударственное пенсионное обеспечение;
  • переоборудование авто на использование сжиженного газа;
  • проценты по ипотеке;
  • пожертвования в неприбыльные организации и др.

И если сейчас налоговую скидку может получить только работающий человек, то после запуска новой модели эта скидка будет распространяться на всех членов семьи, в том числе и пенсионеров.

"Например, в семье есть тесть-пенсионер, который переоборудовал машину в ГБО, – продолжает Юрий Гайдай. – На стоимость переоборудования домохозяйство снизит доход и на 18% от этой суммы сможет получить возврат налога. Таким образом, этот механизм даст возможность уменьшить доходы и уплаченный НДФЛ за счет расходов других членов домохозяйства".

Минусы новшества

Скажем сразу, что право легально вести бизнес без открытия ФЛП можно далеко не по всем направлениям. В законопроекте указывается, что это будут в основном виды предпринимательской деятельности, которые связаны исключительно с оказанием услуг.

Параллельно с этим у домохозяйства появляются и обязанности перед государством. Если в семье кто-то получает так называемые социальные трансферты, к которым относится любая помощь от государства, в том числе субсидии и льготы, то такому домохозяйству придется подавать ежегодную налоговую декларацию.

Кроме того, этот закон суммирует как доходы всех членов семьи, так и их долги, а это значит, что чьи-то невыполненные обязательства могут лечь на плечи всего домохозяйства.

"Если в законодательстве появится понятие "домохозяйство", то значительно легче будет забирать имущество людей за долги, в том числе и по долгам за коммуналку", – говорит эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Сейчас эта процедура осложнена тем, что за квартиру отвечает один собственник, также есть ограничения на отчуждение, если в ней прописаны дети. Поэтому отобрать за долги недвижимость по существующей процедуре очень сложно. Если закон примут, то эта процедура существенно упростится.

О том, как не лишиться своего имущества, читайте в материале: Что такое налоговый долг и как он "выгоняет" на улицу

Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме

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