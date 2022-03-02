Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Украинцев ждет важное нововведение – что изменится совсем скоро

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 марта, 14:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как правительство решило облегчить украинцам жизнь и уменьшить бюрократическую волокиту
Куда обращаться для продления паспорта
Куда обращаться для продления паспорта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Срок действия загранпаспортов украинцев может продолжиться на пять лет начиная с марта 2022 года.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба (ГМС).

Реклама

В паспорта родителей или законных представителей ребенка будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных.

Это сделано для того, чтобы удостоверить их личность и гражданство, а вклейка и надпись будут подтверждением данных.

Для продления срока действия документа или вклеивания фотографии ребенка нужно обратиться в территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

Реклама

Такое решение правительство приняло в связи с введением в стране военного положения.

Украинцам перестали выдавать паспорта

Из-за войны с Россией в Украине приостановили работу информационно-коммуникационных систем миграционной службы.

Также не предоставляется ряд административных услуг, в частности не вклеивают фотографии на страницы после исполнения гражданам 25 и 45 лет.

Реклама

В условиях военного положения можно предъявлять даже просроченный паспорт, этого достаточно для удостоверения личности.

"Сегодня" раньше писали, как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта", а также рассказывали, какие привилегии для украинцев ввели мобильные операторы ЕС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Украинцев ждет важное нововведение – что изменится совсем скоро София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Евро в прошлом? Россиян ждет новый "сюрприз" от ЕС Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Украинцам перестали выдавать паспорта – какие правила во время войны Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

43977.22

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2984.94

Litecoin (LTC)

112.03

Ripple (XRP)

0.77

Купить криптовалюту
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять