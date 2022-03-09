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Пенсії в умовах війни – Укрпошта запустила переадресацію виплат онлайн

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 березня, 06:22
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Пенсіонери можуть оформити онлайн переадресацію виплат від Укрпошти
В Україні доступна переадресація пенсій
В Україні доступна переадресація пенсій / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через вторгнення Росії в Україну чимало пенсіонерів змушені були покинути рідні домівки. Однак держава продовжує виплачувати пенсії, отримати гроші можна й за новими адресами проживання.

Про це повідомили в пресслужбі Укрпошти.

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Послуга переадресації доступна для людей, які отримують пенсії, субсидії та соцдопомогу. На кожну виплату можна оформити окрему заявку онлайн. У заявці потрібно вказати:

  • своє ім’я та прізвище;
  • вид виплати, яку отримуєте;
  • паспортні дані;
  • адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші.

Далі користувачам пропонують два варіанти переадресації. Пріоритетним є адресний переказ у відділенні. Для немобільних груп населення, які не можуть добратися до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно чекати довше через брак листонош.

Українців закликали заповнювати форму, за потреби, та розповідати про неї близьким. Просять також допомогти з оформленням переадресації тим, хто не має доступу до інтернету.

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Виплати в умовах війни

Раніше в Укрпошті зауважили, що для людей, які не виїжджали з постійного місця проживання, порядок отримання соцвиплат не змінився. Листоноші принесуть гроші додому або гроші можна забрати у відділенні.

Однак, з огляду на бойові дії, в окремих відділеннях можуть перенести дати виплат. Про це повідомлятимуть користувачів додатково, однак гарантують, що гроші всім віддадуть.

Якщо людина змінила місце проживання, можна зателефонувати до контакт-центру Укрпошти та вказати нову адресу для доставки виплат. Як і у випадку з онлайн-заявою, потрібно вказати персональні та паспортні дані отримувача, стару та нову адреси доставки й номер телефону.

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Як отримати пенсію в Укрпошті під час війни
Як отримати пенсію в Укрпошті під час війни / Фото: Укрпошта

Якщо гроші надходили на банківську картку, а можливості зняти готівку зараз немає, Укрпошта пропонує послугу отримання готівки у відділенні або з доставкою за адресою проживання. Гроші можна отримати й через POS-термінали у поштових відділеннях.

Раніше ми розповідали, що українським військовим-строковикам щомісяця платитимуть за захист країни від російських окупантів.

В уряді також підготували програму грошових виплат українців, які постраждали від війни.

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