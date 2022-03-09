Пенсії в умовах війни – Укрпошта запустила переадресацію виплат онлайн

Через вторгнення Росії в Україну чимало пенсіонерів змушені були покинути рідні домівки. Однак держава продовжує виплачувати пенсії, отримати гроші можна й за новими адресами проживання.
Про це повідомили в пресслужбі Укрпошти.
Послуга переадресації доступна для людей, які отримують пенсії, субсидії та соцдопомогу. На кожну виплату можна оформити окрему заявку онлайн. У заявці потрібно вказати:
Далі по темі
- своє ім’я та прізвище;
- вид виплати, яку отримуєте;
- паспортні дані;
- адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші.
Далі користувачам пропонують два варіанти переадресації. Пріоритетним є адресний переказ у відділенні. Для немобільних груп населення, які не можуть добратися до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно чекати довше через брак листонош.
Українців закликали заповнювати форму, за потреби, та розповідати про неї близьким. Просять також допомогти з оформленням переадресації тим, хто не має доступу до інтернету.
Виплати в умовах війни
Раніше в Укрпошті зауважили, що для людей, які не виїжджали з постійного місця проживання, порядок отримання соцвиплат не змінився. Листоноші принесуть гроші додому або гроші можна забрати у відділенні.
Однак, з огляду на бойові дії, в окремих відділеннях можуть перенести дати виплат. Про це повідомлятимуть користувачів додатково, однак гарантують, що гроші всім віддадуть.
Якщо людина змінила місце проживання, можна зателефонувати до контакт-центру Укрпошти та вказати нову адресу для доставки виплат. Як і у випадку з онлайн-заявою, потрібно вказати персональні та паспортні дані отримувача, стару та нову адреси доставки й номер телефону.
Якщо гроші надходили на банківську картку, а можливості зняти готівку зараз немає, Укрпошта пропонує послугу отримання готівки у відділенні або з доставкою за адресою проживання. Гроші можна отримати й через POS-термінали у поштових відділеннях.
Раніше ми розповідали, що українським військовим-строковикам щомісяця платитимуть за захист країни від російських окупантів.
В уряді також підготували програму грошових виплат українців, які постраждали від війни.