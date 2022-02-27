Без пенсий никто не останется: как получить выплату в условиях военного времени

Рассказываем, что будет с пенсиями тех, кто не может получить их на почту или карту

Кабмин позаботился о выплате пенсий всем украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В связи с введением в Украине военного положения пенсии и другие пособия разрешили получать с помощью денежных переводов.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета министров.

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Отмечается, что если люди не в состоянии по каким то причинам получить деньги по месту проживания (на почте) или нет возможности отправить их на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

"Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства в данных условиях", – говорится в документе.

Это означает, что самим украинцам никуда не нужно идти и обращаться.

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Как работает банковская система?

В связи с введением в Украине военного положения из-за варварского нападения России утром 24 февраля Нацбанк принял решение приостановить работу валютного рынка Украины и зафиксировать официальный курс доллара на 24 февраля.

Также ограничивается снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что ресурсов у НБУ достаточно и банковская система продолжает работу.

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"Сегодня" также писали, что будет с деньгами украинцев в банках, и рассказывали, сколько НБУ перечислил в госбюджет на помощь армии.