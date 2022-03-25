Украинцы смогут выйти на пенсию досрочно – кто получит льготы

В Министерстве социальной политики рассказали о льготах, которые некоторые украинцы получат из-за войны

Кто может досрочно выйти на пенсию - объяснение / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине некоторые люди получат право на досрочный выход пенсию, а также повышенные нормы обеспечения.

Об этом сообщает Марина Лазебная, пишет пресс-служба Министерства социальной политики.

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Итак, лица из состава добровольческих формирований территориальных общин имеют право на повышенные пенсии, получаемые военнослужащими из числа участников боевых действий и лицами с инвалидностью в результате войны.

Также повышенное пенсионное обеспечение предусмотрено для членов семей этих людей, если они погибнут при выполнении задач, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Досрочный выход на пенсию

Лазебная рассказала, что лица, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин и принимают непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, имеют право выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин.

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Однако это возможно только при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин да не меньше 20 лет у женщин.

Проблемы с пенсиями

В связи с ведением активных боевых действий в некоторых регионах есть проблемы с своевременной выплатой пенсий людям, которые все еще получают деньги на руки в почтовом отделении.

Для этих людей предусмотрен специальный механизм выплат. Те, кто получал пенсии на карту – продолжат получать ее по тому же счету.

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А те, кто забирал деньги в отделении "Укрпочты", должен обратиться с паспортом и справкой из РНОКПП (это регистрационный номер учетной карты налогоплательщика) в любое отделение Ощадбанка в течение 60 дней.

"Сегодня" также писали, что будет с пенсиями в апреле и рассказывали, можно ли выйти на заслуженный отдых во время войны.