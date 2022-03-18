Украинцы будут получать пенсии по-новому — что изменилось во время войны

Рассказываем, как правильно оформить пенсии во время войны

Как оформить пенсии во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Для того чтобы оформить пенсию, граждане могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) независимо от региона, если у них есть все необходимые документы для назначения пенсии.

О процедуре оформления рассказали в Центре бесплатной правовой помощи.

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Заметим, что место прописки и фактическое проживание для назначения пенсии не имеют значения. Ведь ПФУ владеет Рестром застрахованных лиц с данными о каждом человеке, работавшем официально.

Какие документы необходимы для оформления пенсии?

Для оформления пенсии требуются следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

документы о страховом стаже: в частности, трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета при избрании способа выплаты через банк.

Переадресация выплат от "Укрпочты"

Государство продолжает выплачивать пенсии в условиях войны. Получить деньги можно и по новым адресам проживания, куда вам пришлось уехать.

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Услуга переадресации доступна людям, которые получают пенсии, субсидии и соцпомощь. На каждую выплату можно оформить отдельную заявку онлайн. В заявке следует указать:

свое имя и фамилию;

вид выплаты, которую получаете;

паспортные данные;

адрес почтового отделения, где раньше получали деньги.

Далее пользователям предлагают два варианта переадресации. Приоритетным является адресный перевод в отделении. Для немобильных групп населения, которые не могут добраться до отделения, действует адресный перевод с доставкой на дом, но его нужно ждать дольше из-за того, что не хватает почтальонов.

Ранее в "Укрпочте" отметили, что для людей, не выезжавших с постоянного места жительства, порядок получение соцвыплат не изменился. Почтальоны принесут деньги домой или их можно взять в отделении.

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Также мы писали, что ПриватБанк выплачивает по 6,5 тыс. грн помощи украинцам, которые пострадали от войны.