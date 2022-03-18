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Українці отримуватимуть пенсії по-новому — що змінилося під час війни

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18 березня, 07:22
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Розповідаємо, як правильно оформити пенсії під час війни
Як оформити пенсії під час війни
Як оформити пенсії під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Для того, щоб оформити пенсію, громадяни можуть звернутись у будь-який сервісний центр Пенсійного Фонду України (ПФУ) незалежно від регіону, якщо мають усі необхідні документи для призначення пенсії.

Про процедуру оформлення розповіли у Центрі безкоштовної правової допомоги.

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Зауважимо, що місце прописки та фактичне проживання для призначення пенсії не мають значення. Адже ПФУ володіє Рєстром застрахованих осіб з даними про кожну людину, яка працювала офіційно.

Які документи потрібні для оформлення пенсії?

Для оформлення пенсії потрібні такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документи про страховий стаж: зокрема, трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток;
  • довідка про заробітну платню за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку у разі обрання способу виплати через банк.

Переадресація виплат від "Укрпошти"

Держава продовжує виплачувати пенсії в умовах війни, отримати гроші можна й за новими адресами проживання, куди вам довелося виїхати.

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Послуга переадресації доступна для людей, які отримують пенсії, субсидії та соцдопомогу. На кожну виплату можна оформити окрему заявку онлайн. У заявці потрібно вказати:

  • своє ім’я та прізвище;
  • вид виплати, яку отримуєте;
  • паспортні дані;
  • адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші.

Далі користувачам пропонують два варіанти переадресації. Пріоритетним є адресний переказ у відділенні. Для немобільних груп населення, які не можуть добратися до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно чекати довше через те, що не вистачає листонош.

Раніше в "Укрпошті" зауважили, що для людей, які не виїжджали з постійного місця проживання, порядок отримання соцвиплат не змінився. Листоноші принесуть гроші додому, або гроші можна забрати у відділенні.

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Також ми розповідали, що ПриватБанк виплачує 6,5 тис. грн допомоги українцям, які постраждали від війни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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