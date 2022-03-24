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Розкулачити Центробанк РФ: у НБУ поділилися планами з відбудови України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 19:39
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Під час війни банківська система України зазнала чимало змін, завдяки яким вдалося забезпечити фінансову стабільність
Банківська система України продовжує працювати стабільно, на відміну від Росії
Банківська система України продовжує працювати стабільно, на відміну від Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України ухвалив низку нормативно-правових документів упродовж останнього місяця, щоб стабілізувати роботу банківської системи в умовах воєнного стану.

Про це розповів заступник голови ради НБУ Василь Фурман в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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За його словами, вдалося зберегти гроші громадян у банках. Невдовзі Верховна Рада також має проголосувати за 100% гарантію внесків фізосіб у період війни, що убезпечить від втрати коштів.

Завдяки реформі, банки працюють цілодобово та є можливість здійснювати безготівкові платежі. Ба більше, у період війни банківська система поповнилась на 16% грошима фізичних осіб, що свідчить про довіру людей.

Паніки вдалося запобігти завдяки підтримці НБУ ліквідністю – банкам надали десятки мільярдів гривень рефінансування. Користувачі банків продовжують переказувати гроші з-за кордону. Відтак зараз однією з цілей Нацбанку є забезпечення роботи бізнесу в областях, де немає бойових дій.

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Протидія Росії

Василь Фурман зауважив, що неабияку фінансову підтримку Україна отримала від міжнародних партнерів. Це як уряди інших країн, так і МВФ, Європейський та Світовий банки – загалом майже 3 мільярди доларів за місяць.

Спільно з урядом, НБУ працює і в напрямку відбудови держави. Підраховують збитки та планують, які об’єкти відновлюватимуть насамперед і де взяти фінансовий ресурс. Сподіваються на замороження активів Центробанку РФ і знайти правову процедуру, щоб скерувати гроші на компенсації людям і населеним пунктам, які постраждали від війни.

"Інший напрямок – переговори, щоб допомога від розвинених країн на відновлення України йшла через авторитетний фонд, наприклад МВФ чи іншу організацію", – додав Фурман.

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Міжнародна підтримка

За кордоном також підтримують українців – надають їм безкоштовний проїзд, житло, допомагають з пошуком роботи. Серед іншого вводять зміни й у банках, до прикладу, із 25 березня українці зможуть обміняти гривні готівкою на злоті в Польщі.

Сотні світових компаній виходять з ринку Росії або призупиняють будь-яку діяльність та інвестування в ринок. Це загрожує країні дефіцитом основних товарів та дефолтом. Експерти прогнозують і захід ери російської нафти, адже поступово видобуток скоротиться й країна-агресорка зазнає фінансових втрат.

Упродовж останнього місяця російський рубль скотився до рекордно низької позначки, але зараз раптово підскочив. Це можна пояснити штучно створеним зростанням на ринку, що в перспективі ніяк не піде на користь агресорові.

Раніше ми розповідали, що Велика Британія заморозила російські активи з підсанкційного списку. Під роздачу потрапив Газпромбанк і Альфа-Банк, що ускладнить кредитування в РФ та отримання грошей за газ і нафту.

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