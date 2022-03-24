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Газпромбанк і Альфа-Банк: Велика Британія заморозила російські активи

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 12:05
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У Сполученому Королівстві продовжують завдавати економічних ударів по банках Росії із санкційного списку
Російські активи у Великій Британії недоступні для окупантів
Російські активи у Великій Британії недоступні для окупантів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Гроші за російську нафту й газ можуть і не дійти до отримувача – усе через наступні санкції від Великої Британії щодо активів фінустанов РФ.

Як пише Reuters, цього разу обмеження наклали на Газпромбанк та Альфа-Банк, а також заморозили активи державної судноплавної компанії "Совкомфлот".

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Згадані банки та компанія були в переліку 59 фізичних і юридичних осіб з Росії, на які наклали санкції країни Заходу через війну в Україні.

У Газпромбанк надходить найбільше грошей за російські енергоносії. Альфа-Банк є одним із головних приватних кредиторів РФ.

Санкції проти Росії

Після вторгнення Росії в Україну, на країну-агресорку посипались потужні економічні санкції. Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічних заходів вжила Південна Корея. Водночас у США запровадили обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

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Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що в Україні достатньо ресурсу для забезпечення потреб громадян, але є проблема з обстрілами інфраструктури. Для стримання окупантів він переконує країни ЄС запровадити ембарго на нафту й газ із РФ, відключити всі її установи від SWIFT, дотиснути санкціями Центробанк та заморозити гроші за енергоресурси на Escrow-рахунках.

"Сьогодні" писали також про основних споживачів нафти з Росії. У цьому переліку:

  • болгарський Neftochim Burgas, який належить ЛУКОЙЛу;
  • німецький Miro, яким частково володіє "Роснафта";
  • німецький Pck Schwedt, 54% якого володіє "Роснафта";
  • німецький Leuna, яким володіє TotalEnergies;
  • грецький Hellenic Petroleum;
  • італійський ISAB, який належить ЛУКОЙЛу;
  • угорська нафтова група MOL;
  • польський PKN Orlen, який готується припинити співпрацю з РФ;
  • данський Zeeland Refinery, який частково належить ЛУКОЙЛу;
  • нідерландський Rotterdam Refinery;
  • індійський Hindustan Petroleum;
  • індійський Indian Oil.

Результат впливу санкцій на Росію може бути помітний не одразу, однак уже за місяць країна опинилася на межі дефолту. На полицях продуктових магазинів значний дефіцит товарів, уряд вводить заборони на експорт, а міжнародні компанії тікають з ринку. Водночас торговельні центри готуються до повного краху, хоч і намагаються швидко переорієнтуватися на Азію.

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