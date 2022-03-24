Кремлю вдалося підняти курс рубля – чому РФ стане ще гірше

Розповідаємо, що відбувається із валютою агресора на біржі 24 березня

Актуальний курс рубля на 24 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс російського рубля на біржі раптово зміцнився і вперше з початку війни долар опустився нижче 100 руб.

Про це свідчать дані фінансового майданчика Investing.com.

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Станом на 24 березня 13:13 курс долара становив 96,03 руб. Також 24 числа були відкриті торги на Мосбіржі і, як не дивно, акції агресора тримаються і навіть індекс біржі показав зростання.

У чому справа?

Насправді росіянам рано радіти, оскільки те, що відбувається на біржі, – штучно створене зростання.

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Справа в тому, що нерезидентам заборонено продавати свої акції, також заборонені короткі продажі, судячи з коментарів користувачів, є серйозні проблеми із заявками на продаж акцій.

Система сильно зависає, а термінали деяких банків взагалі "лежать", розповів у своєму Telegram нардеп Ярослав Желєзняк.

Хто ж скуповує акції?

Основним покупцем російських акцій є Фонд національного добробуту РФ. По суті, агресор просто "спалює" власні гроші, використовуючи останні резерви.

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У банках закінчилися гроші

Банки перестали видавати росіянам їхні депозити, оскільки країна відчуває гострий дефіцит валюти.

"Грошей немає!" – відповідають ошуканим вкладникам. Багато історій росіян вже втекли в Мережу.

За новими правилами Центробанк дозволив повертати депозити до 10 тис. доларів. Однак у банках просто немає валюти для цього, тому вони самовільно змінюють правила і видають до 5 тис. доларів без пояснення, а деякі менші.

"Сьогодні" також писали, чи можна чекати дефолту агресора, та розповідали, що Путін поставив Європі новий ультиматум.