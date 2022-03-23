Залишається голодувати? У банках РФ закінчилися гроші, росіяни у відчаї

Банки відправляють росіян додому зі словами: "Грошей немає!"

В російських банках закінчилася валюта / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія відчуває гострий дефіцит валюти: банки перестали повертати клієнтам їхні депозити. Їм так і кажуть: "Грошей немає!".

Про це повідомляє видання "Комерсантъ".

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Росіяни розповідають різноманітні історії, коли пробували забрати свої валютні депозити (і за новими правилами мають на це право: Центробанк агресора дозволив повертати депозити до 10 тис. доларів), але у банках стверджували, що видати валюту не можуть, бо її просто немає.

Одні банки видають не більше 5 тис. дол. (замість 10 тис.), не пояснюючи причини, інші — не більше 1,6 тис. дол. в одні руки. В одних банках потрібно записуватися за місяць, щоб прийти за готівкою (і то більше 5 тис. дол. ніхто не дасть), а в інших просто телефонують, коли гроші зʼявляться (по типу живої черги).

Бували ситуації, коли клієнт гроші замовив в одному з банків ще на початку березня, проте, приїхавши у відділення в зазначений час, відстоявши чергу, гроші свої просто не отримав, бодай якоїсь частини.

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Разом з тим особливий випадок стався з клієнтом всесвітньовідомого російського Сбербанку. У нього був відкритий рахунок в канадських доларах, тому співробітники відділення запропонували йому зайти в додаток і самостійно конвертувати кошти в долари США. Однак після цього банк, пославшись на те, що операція проведена після 9 березня, вказав, що суму видадуть в рублях.

Натомість в Сбербанку заявили, що подібні випадки "можуть бути виключно одиничними і пов'язані з можливим непорозумінням конкретними співробітниками нового процесу". У банку вже проводять перевірку.

США заборонили ввіз валюти в Росію

Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США. Про це йдеться в указі президента США Джо Байдена.

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Забороняється "експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або особою Сполучених Штатів, незалежно від розташування, банкнот у доларах США уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться в Російській Федерації".

Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз та заборонив постачати до Росії банкноти євро.

Наразі у США обговорюють законопроєкт для блокування золотого запасу РФ.

Раніше ми писали, що один з найбільших французьких банків припинив роботу в РФ. Також ми розповідали, що Росія знаходиться на порозі масштабної кризи через відтік грошей з банків.