Crédit Agricole полностью останавливает свою деятельность в РФ

В России перестал работать еще один крупный банк

Банк Crédit Agricole останавливает деятельность в России/Фото: pressroom.credit-agricole.com, коллаж: "Сегодня"

Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о приостановке своей деятельности в России. До этого было приостановлено только новое финансирование российских компаний и вся коммерческая деятельность на территории страны-агрессора.

Об этом говорится на официальном сайте Crédit Agricole.

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Подробности

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 российских сотрудников. Она не занимается розничными банковскими операциями. В прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн. евро.

Кроме того, в Crédit Agricole высказались о своей политике по отношению к Украине, отметив "свою солидарность с первого дня конфликта".

"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом Группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", — говорится в заявлении банка.

Крупнейший французский банк останавливает работу в РФ

Российская Федерация за агрессию против Украины уже поплатилась своей экономикой. Десятки компаний еженедельно объявляют о выходе с российского рынка, а западные страны вводят новые санкции.

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Французская банковская группа BNP Paribas также заявила, что прекращает любой новый бизнес в России.

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