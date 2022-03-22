Санкции остановят? Что на самом деле станет катализатором развала РФ

Эксперты говорят, что жизнь в России уже ухудшается, но происходит это несколько медленнее, чем нам хотелось бы

Рассказываем, что аде экономику РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый день мы читаем, как из России под воздействием санкций выходит та или иная западная компания. В Сети ширятся видеоролики, в которых пенсионеры дерутся в магазинах в магазинах за сахар. Также в торговых сетях стало меньше молока и соков. Некоторые блогеры публикуют фотографии пустых прилавков продуктовых магазинов.

Так ли это на самом деле сказать сложно, тем более, что пока граждане РФ не выходят массово на протесты против войны в Украине, с требованием прекратить агрессию. "Сегодня" поговорили с экспертами и узнали, когда можно ожидать позитивного эффекта от западных санкций.

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Осторожно! Двери магазинов закрываются!

Одна из задач западных санкций против России заключается в том, чтобы подорвать экономику РФ до такой степени, что пустой холодильник в какой-то момент победит ура-патриотическую риторику телевизора.

Уход многих западных сетей с российского рынка уже заставил часть граждан задуматься – а все ли правильно в политическом плане делает руководство их страны. Мы видим массовое бегство среднего класса из России – люди, которые могут себе позволить несколько месяцев или лет пожить за рубежом предпочитают отсидеться в соседних странах.

С одной стороны, силовики ужесточают репрессии, с другой стороны – крупные торговые центры покидают западные бренды, а оставшиеся пустыми торговые площади никто не спешит занимать. По данным российских исследований, на сегодняшний день уже 20-25% арендаторов ушли из российских шоппинг-молов. До конца года эта цифра может вырасти до 60%.

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Что на полках

Но в торговые центры предпочитали ходить именно представители среднего класса, которые и рванули за рубеж. Простые люди там бывают редко и им намного важнее, какие продукты есть на полках бюджетных магазинов. Там, конечно, бывают перебои с поставками продуктов, но, как говорят эксперты, тотального дефицита, как в СССР пока не наблюдается.

"Для того, чтобы санкции подействовали, необходимо время. Несмотря на уход большого количества крупных компаний, их товары все еще присутствуют на складах, а лицензии (если говорить о софтверных компаниях) пока работают", – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, в IT-сфере сложнее всего, так как доступ к различного рода платформам и сервисам можно перекрыть оперативно, и именно поэтому из страны в короткий срок уехало огромное количество ее представителей.

"Что касается остальных индустрий, то все, конечно же, плохо, но пока терпимо. При этом нужно понимать, что с каждым днем ситуация будет становиться только хуже", – говорит Сергей Родлер.

Все зависит от силовиков

Как скоро россияне начнут выходить на протесты из-за ухудшившегося уровня жизни, пока никто сказать не может. Да и шансов изменить что-то таким путем у них не слишком много.

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"Проблема в том, что рядовое население особо не способно оказать влияние на ситуацию из-за мощного силового блока и активной чистки всех несогласных или потенциально несогласных с политикой Путина за годы его правления. По сути, единственное, что ему действительно удалось за годы нахождения во власти, так это создать мощный инструмент репрессий", – говорит Сергей Родлер.

По его словам, для изменения текущего курса необходимы подвижки в верхах власти, но это тоже не самый быстрый процесс. При этом именно силовой блок попытается сейчас устроить перераспределение собственности внутри страны в свою пользу.

"Сейчас от санкций страдают все: от богачей до рядовых граждан, а вот силовики – опора путинского режима, чувствуют себя превосходно. Это ведь что-то в духе диктатуры сталинских времен или правления чучхе. Они уже смогли усилить свою власть, а в скором времени могут получить доступ к имуществу иностранных компаний в случае их национализации", – говорит Родлер.

В ближайшем будущем именно силовая вертикаль и станет катализатором развала России.

"Их следующие шаги будут исходить из логики, что все и так уже плохо и вряд ли будет хуже, так что можно уже ничего не бояться. И если все возможные санкции уже введены, то можно и дальше жестко действовать, как в отношении Украины, так и жителей своей страны. Ускорить процесс раскола в верхах могут неудачи в конфликте: военные негативно реагируют на подобного рода провалы, особенно если "операции" изначально задумываются в духе блицкрига", – резюмирует Родлер.

Ранее мы писали о том, как россияне будут жить под санкциями. О том, какие отрасли экономики будут активно развиваться в Украине после войны, читайте здесь.