Санкції зупинять? Що насправді стане каталізатором розвалу РФ

Експерти кажуть, що життя в Росії вже погіршується, але відбувається це повільніше, ніж нам хотілося б

Розповідаємо, що чекає на економіку РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щодня ми читаємо, як із Росії під впливом санкцій виходить та чи інша західна компанія. У мережі ширяться відео ролики, в яких пенсіонери б'ються в магазинах за цукор. Також у торгових мережах поменшало молока та соків. Деякі блогери публікують фотографії порожніх прилавків продуктових магазинів.

Чи так це насправді сказати складно, тим більше, що поки що громадяни РФ не виходять масово на протести проти війни в Україні, з вимогою припинити агресію. "Сьогодні" поговорили з експертами та дізналися, коли очікується позитивного ефекту від західних санкцій.

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Обережно! Двері магазинів зачиняються!

Одне із завдань західних санкцій проти Росії полягає в тому, щоб підірвати економіку РФ настільки, що порожній холодильник у якийсь момент переможе ура-патріотичну риторику телевізора.

Відхід багатьох західних мереж з російського ринку вже змусив частину громадян замислитися – а чи правильно в політичному плані робить керівництво їхньої країни. Ми бачимо масову втечу середнього класу з Росії – люди, які можуть собі дозволити кілька місяців або років пожити за кордоном, воліють відсидітися в сусідніх країнах.

З одного боку, силовики посилюють репресії, з іншого боку великі торгові центри залишають західні бренди, а торгові площі, що залишилися порожніми, ніхто не поспішає займати. За даними російських досліджень, на сьогодні вже 20-25% орендарів пішли з російських шопінг-молів. До кінця року ця цифра може зрости до 60%.

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Що на полицях

Але в торгові центри воліли ходити саме представники середнього класу, які рвонули за кордон. Прості люди там бувають рідко і їм набагато важливіші, які продукти є на полицях бюджетних магазинів. Там, звичайно, бувають перебої з постачанням продуктів, але, як кажуть експерти, тотального дефіциту, як у СРСР, поки що не спостерігається.

"Для того, щоб санкції подіяли, потрібен час. Незважаючи на відхід великої кількості великих компаній, їх товари все ще присутні на складах, а ліцензії (якщо говорити про софтверні компанії) поки що працюють", – каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

За його словами, в IT сфері найскладніше, тому що доступ до різноманітних платформ і сервісів можна перекрити оперативно, і саме тому з країни в короткий термін поїхала величезна кількість її представників.

"Що стосується решти індустрій, то все, звичайно ж, погано, але поки терпимо. При цьому треба розуміти, що з кожним днем ситуація буде тільки гіршою", – говорить Сергій Родлер.

Все залежить від силовиків

Коли росіяни почнуть виходити на протести через рівень життя, що погіршився, поки ніхто сказати не може. Та й шансів змінити щось таким шляхом у них не надто багато.

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"Проблема в тому, що рядове населення особливо не здатне вплинути на ситуацію через потужний силовий блок і активне чищення всіх незгодних або потенційно незгодних з політикою Путіна за роки його правління. По суті, єдине, що йому дійсно вдалося за роки перебування в влади, то це створити потужний інструмент репресій", – каже Сергій Родлер.

За його словами, для зміни поточного курсу необхідні зрушення у верхах влади, але це теж не найшвидший процес. При цьому саме силовий блок намагатиметься зараз влаштувати перерозподіл власності всередині країни на свою користь.

"Зараз від санкцій страждають усі: від багатіїв до пересічних громадян, а от силовики – опора путінського режиму, почуваються чудово. Адже це щось на кшталт диктатури сталінських часів або правління чучхе. Вони вже змогли посилити свою владу, а незабаром. можуть отримати доступ до майна іноземних компаній у разі їхньої націоналізації", – каже Родлер.

Найближчим часом саме силова вертикаль і стане каталізатором розвалу Росії.

"Їх наступні кроки виходитимуть з логіки, що все й так уже погано і навряд чи буде гіршим, так що можна вже нічого не бояться. І якщо всі можливі санкції вже введені, то можна й надалі жорстко діяти як щодо України, так і і жителів своєї країни. Прискорити процес розколу у верхах можуть невдачі у конфлікті: військові негативно реагують на подібні провали, особливо якщо "операції" спочатку замислюються на кшталт бліцкригу", – резюмує Родлер.

Раніше ми писали про те, як росіяни житимуть під санкціями . Про те, які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни, читайте тут .