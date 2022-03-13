Потрібні будуть руки. Які галузі економіки активно розвиватимуться в Україні після війни

Сільське господарство та металургія залишаться локомотивами економіки, а крім них розвиватиметься будівництво та транспорт

Експерти назвали найперспективніші галузі економіки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кожен новий день наближає нас до перемоги. І доки військові на фронті знищують окупантів, експерти в тилу прогнозують, як відновлюватиметься країна після війни. Гроші на відновлення економіки будуть – захід готує аналог "плану Маршалла" для України, а заморожені кошти РФ теж допоможуть нашій країні реформувати економіку

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, які галузі економіки відновлюватимуться насамперед.

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Ще один шанс для реформ

Досі реформи в Україні тривали не дуже швидко. Захід давав свої поради, але українські еліти не дуже поспішали щось кардинально змінювати. Адже існуюча система багатьох влаштовувала. Але війна дає нам ще один шанс провести реформи.

"Питання, пов'язані з економічним розвитком України, виникали задовго до війни і якихось однозначних відповідей дати не виходило. "Гучних" стимулюючих законопроектів, справа так і не пішла. Тому варто поставитися головним питанням – що необхідно міняти, щоб досягти реальних успіхів після закінчення військових дій", – каже керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

За його словами, проблем із фінансуванням не має виникнути – західні країни показово вливатимуть гроші в Україну, щоб надіслати недвозначний сигнал про те, як важливо дотримуватися європейських цінностей. Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії вже встиг розповісти про аналог "плану Маршалла", щоправда, без якоїсь конкретики.

"Втім, можна сказати, що цей самий план уже певною мірою реалізовувався і до війни: вливання грошей у сукупності з вимогами про викорінення корупції, приватизацію, контроль над основними процесами, вільне переміщення товарів між країнами тощо. Власне особливого ефекту це поки що не принесло", – каже Сароян.

Щоб відновлювати галузі, необхідно визначитися – які взагалі життєздатні.

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"Здебільшого, зараз "живуть" лише сільське господарство та металургія. З ними і після закінчення військових дій все буде гаразд. Тому на них і потрібно буде робити акцент, поступово відновлюючи і все інше", – каже Сароян.

Крім того, експерт не виключає, що добрий стимул економіка отримає за рахунок розвитку малого та середнього бізнесу – ключової складової будь-якої економіки розвинутих країн.

"Приємно бачити, як представники малого бізнесу в країні не здаються і намагаються працювати, незважаючи на обставини, і підлаштовуються під нові реалії та жорсткі умови. Як показує історія, розраховувати на підтримку з боку чиновників не варто: гадаю, що саме ініціатива пересічних громадян- підприємців стане головним драйвером розвитку країни на найближчі роки", – каже Сароян.

Потрібні будуть робочі руки

Після війни Україну доведеться відбудовувати ударними темпами. Не виключено, що деяким із нас доведеться опановувати робітничі професії. Як то кажуть, без перукарів країна прожити зможе, а ось без будівельників – ні.

Можливо, аналог довоєнної великої забудови, яку просував Володимир Зеленський, пошириться на всю Україну і країна стане одним великим будівельним майданчиком.

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"Тема відновлення України після війни зробить привабливим весь регіон для інвестицій, і для різноробочих. Так, на території держави потрібно буде відбудовувати стратегічні об'єкти, будуть потрібні і техніка, і будівельні матеріали, і трудовий ресурс. Якщо під гарантії заходу інвестора отримають юридичну підтримку про захищеність своїх дій, чого не було всі ці роки, країна буде відбудовуватися швидко", – говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Новий транспортний коридор

Після закінчення війни Україна має отримати чудову перспективу стати транспортною артерією між Китаєм та ЄС. Через те, що Росія та Білорусь, через які йшло багато товарів з Азії до Європи, опинилися під санкціями, ніхто не хоче возити товари через ці країни.

Навіть підприємства Казахстану не хочуть мати справу із імпортом через Росію. Є інформація, що вже зараз багато хто з них змінює логістику і воліє організовувати доставку з ЄС через Чорне море, країни Кавказу та Каспійське море.

"Думаю, що Китай теж відмовиться від транспортування вантажів через територію Білорусі та Росії. Україна з'явиться шанс вбудуватися в транспортний коридор "Новий Шовковий шлях" між Китаєм та ЄС. Крім того, наша країна може брати участь у торгівлі між країнами ЄС, Іраном та Індія, також ми можемо транспортувати вантажі, які йтимуть із Туреччини до Європи", – каже економіст Олексій Кущ.

За словами експерта, якщо Україна скористається цією можливістю, то вже за кілька років транспорту галузь може почати генерувати до 30 млрд доларів ВВП. А Україна інтегрується до глобальної транспортної системи, включаючи транснаціональні логістичні ланцюжки. І навіть якщо з Росії з часом знімуть санкції, то транспортний коридор через Україну залишиться.

Раніше ми писали про те, як Китай може скуповувати дешево всю Росію. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.